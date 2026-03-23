Trump pospone su ultimátum cinco días y habla de "conversaciones productivas" que Irán niega

Sí, pero... Trump da marcha atrás en su ultimátum a Irán. El presidente estadounidense ha señalado que Estados Unidos ha mantenido "conversaciones buenas y productivas" con Irán. Por ello, ordena a las fuerzas armadas que pospongan cualquier ataque militar. Sin embargo, el régimen de los ayatolás niega cualquier conversación "directa o indirecta" con EEUU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la suspensión de ataques militares contra infraestructuras energéticas iraníes durante cinco días, tras mantener conversaciones productivas con Irán. Este gesto busca resolver hostilidades en Oriente Medio y está condicionado al éxito de las negociaciones en curso. La decisión llega después de amenazas mutuas, con Irán advirtiendo sobre represalias si es atacado. El ultimátum de Trump incluía abrir el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el flujo energético global. Tras el anuncio, los mercados reaccionaron positivamente: el Ibex 35 subió un 1,85% y el petróleo cayó por debajo de los 100 dólares el barril.

Cinco días sin ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su cuenta de Truth Social que ha pedido a su Departamento de Guerra, liderado por Pete Hegseth, que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días.

"Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribe Trump.

El mandatario afirma que gracias al "tono" de unas "conversaciones profundas, detalladas y constructivas", ha decidido posponer unos ataques que había amenazado con intensificar en un ultimátum que vencía en la tarde de este lunes. Trump supedita el aplazamiento de su ultimátum al "éxito de las reuniones y conversaciones en curso".

Las palabras de Trump llegan después de las últimas amenazas del régimen iraní contra el mandatario estadounidense. A primera hora de este lunes, la Guardia Revolucionaria iraní avanzó que responderían "de la misma manera" a Estados Unidos si las fuerzas de Trump decidían atacar a las centrales eléctricas iraníes. "Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", aseguraro nen un comunicado.

La agencia Fars iraní desmiente a Trump

Pese al anuncio de Trump, la agencia iraní Fars informa que no existen comunicaciones directas ni indirectas con Estados Unidos, a pesar de la reciente declaración del presidente estadounidense, citando a una fuente. Fars asegura que Trump ha desistido de atacar centrales eléctricas iraníes después de que Irán advirtiera que atacaría centrales eléctricas en todo Oriente Medio en respuesta.

A esta amenaza hay que sumar otra advertencia del Consejo de Defensa iraní, que ha amenazado con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos. "Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa", aseguran.

Son los efectos colaterales que ha tenido el ultimátum de Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz. De lo contrario, según Trump, sus fuerzas atacarían las centrales eléctricas iraníes. El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los focos del conflicto, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El petróleo baja de los 100 dólares el barril

Las palabras de Trump han provocado un efecto rebote en las bolsas europeas y en el precio del barril del petróleo. El Ibex 35 ha recuperado los 17.000 puntos después de bajar hasta los 16.247 puntos, con una subida del 1,85% a las 12:30 horas de este lunes. En el caso del petróleo, ha vuelto a bajar de la barrera de los 100 dólares el barril por primera vez desde el 13 de marzo. 10 días después, el barril de brent ha caído en picado un 13% y se ha situado en 99 dólares el barril, llegando a situarse en 92 dólares el barril nada más publicarse el mensaje de Trump.

El comienzo de la jornada no era nada halagüeño para los mercados, con caídas generalizadas en bolsa en las aperturas. El gas natural ha empezado la jornada en los 61 dólares y, tras el mensaje de Trump, ha bajado a los 56 dólares. En otros mercados, el oro se ha hundido hasta los 4.200,57 dólares la onza, mientras que la plata ha bajado hasta los 61,92 dólares.

Un valor que mantiene su escalada es el euribor, que sigue escalando y ya se sitúa en el 2,74.

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