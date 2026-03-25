Irán rechaza la propuesta de Trump para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y presenta sus propias condiciones

Entre líneas Las condiciones de Teherán no mencionan, que se sepa hasta ahora, el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos, puntos indispensable para EEUU y uno de los motivos que ha esgrimido para defender el inicio de los ataques contra Irán.

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra, calificándola de "excesiva" y ha presentado sus propias condiciones, según medios estatales. La propuesta estadounidense, enviada a través de canales diplomáticos, fue considerada por Teherán como "alejada de la realidad" y "engañosa", especialmente tras ataques previos durante negociaciones. Según 'The New York Times', el plan incluye temas nucleares y de seguridad en el estrecho de Ormuz. Irán exige el cese de agresiones, garantías de paz y reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz. Trump ha aplazado ataques a Irán, condicionado al desbloqueo del estrecho. La cifra de muertos varía entre fuentes oficiales y la ONG HRANA.

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones, según han informado este miércoles medios estatales.

Una fuente oficial ha dicho a la televisión del régimen Press TV que Washington envió la propuesta a través de canales diplomáticos a Teherán, que la ha considerado "excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla", según ha informado EFE. El Gobierno iraní considera además la propuesta de negociaciones como "engañosa", según la fuente, que ha hecho referencia a que Estados Unidos e Israel atacaron a la República persa cuando había conversaciones en curso el año pasado en junio y ahora a finales de febrero.

Según el diario estadounidense 'The New York Times', el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes. El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

La fuente citada por Press TV ha asegurado que Teherán ha presentado sus propias condiciones para un final a la guerra que se acerca ya a un mes de duración. Esas condiciones son el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques. El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como "un derecho natural y legal de Irán".

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán, que ha negado oficialmente que haya negociaciones.

La República Islámica no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.291.

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