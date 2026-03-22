Trump se reafirma en su ultimátum a Irán y advierte de que la "destrucción va a ser total"

¿Qué ha dicho? "Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", ha alertado el presidente de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su ultimátum a Irán, amenazando con "atacar y destruir" sus centrales eléctricas si no reabre el estrecho de Ormuz. Trump ha advertido de una "destrucción total" y criticado a los aliados de la OTAN por su inacción. En respuesta, Irán ha amenazado con el cierre total del estrecho y atacar intereses estadounidenses si se lleva a cabo el ataque. El representante iraní, Ali Musavi, ha asegurado que el paso por el estrecho es posible con coordinación iraní, mientras que el portavoz militar Ebrahim Zolfaghari ha advertido de medidas punitivas inmediatas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reafirmado en el ultimátum que dio a Irán este sábado, a la que amenazó con "atacar y destruir" sus centrales eléctricas en "48 horas" si no reabría el estrecho de Ormuz. Ahora, este domingo, ha advertido de que habrá "una destrucción total" si lleva a cabo esos ataques.

"Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", ha alertado el mandatario estadounidense en declaraciones a la cadena de televisión israelí 'Canal 13'.

Además, el republicano ha aprovechado también para criticar a los aliados de la OTAN por su negativa a participar en una misión militar, ni siquiera en el estrecho de Ormuz. "Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme", ha expresado, a lo que ha añadido: "Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo".

Irán amenaza con "el cierre total" del estrecho de Ormuz

Por su parte, Irán ha respondido al ultimátum de Trump advirtiendo de que si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, responderán con ataques sobre empresas con intereses estadounidenses en la región y su "completa destrucción", así como con el cierre total del estratégico estrecho de Ormuz.

En este sentido, el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, aseguró que "el estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", recalcando que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

Sin embargo, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, ha advertido de que, en caso de ataque, "el estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que las centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas".

Así, el militar ha adelantado que, en caso de que Washington cumpla su amenaza, Teherán adoptará una serie de "medidas punitivas" inmediatas, entre ellas, el cierre total de esta estratégica vía, además de atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como a empresas en la región con participación estadounidense y centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de EEUU.

"Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que Irán no inició el conflicto y que tampoco comenzará ataques contra infraestructuras energéticas, pero sí responderá "sin límites" si sus instalaciones son atacadas.

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