'El Golpe Final' de Trump para "aniquilar" a Irán: de invadir la isla de Jarg a atacar buques para quedarse con el crudo iraní

Los detalles El presidente de los EEUU tendría que elegir entre cuatro escenarios para iniciar esta nueva fase en la guerra de Oriente Medio. El primero, invadir o bloquear la isla de Jarg, el principal centro de exportaciones de petróleo iraní y el corazón económico del régimen, pues está conectada por oleoductos con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que Irán ha permitido el paso de diez barcos estadounidenses llenos de petróleo por el estrecho de Ormuz, lo que considera una muestra de buena fe y un indicio de que la presión militar está funcionando. Trump ha sugerido que hacerse con el petróleo iraní es una opción para su gobierno, similar a lo que considera un éxito en Venezuela. Mientras tanto, el Pentágono estudia nuevos escenarios de guerra, denominados 'El Golpe Final', para estrangular a Irán económica y geográficamente. Estos planes incluyen la invasión de islas estratégicas y el control del tránsito marítimo iraní. A pesar de las tensiones, Trump se presenta como un altruista, afirmando que sus acciones benefician al mundo entero.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado cuál es el regalo que le ha dado Irán. Según ha explicado este jueves, los iraníes han dejado pasar hasta una decena de barcos estadounidenses llenos de petróleo. Concretamente, habrían cruzado el estrecho de Ormuz ocho petroleros y, posteriormente, otros dos barcos que navegaban bajo bandera de Pakistán. Para Trump, que estos barcos hayan podido cruzar Ormuz es una prueba de buena fe. De que la presión militar sobre el régimen iraní está funcionando.

Al final, solo hay que esperar para que Donald Trump muestre la verdadera motivación de sus decisiones. Esta tarde ha confesado que "hacerse con el petróleo iraní es una opción para su Gobierno". Dinero y negocios. "Money and Business", como el motor de su vida.

Es más, le han preguntado si estaba pensando en tomar el control del petróleo de Irán y esta ha sido su respuesta: "Es una opción, no hemos hablado sobre ello, pero es una opción. En Venezuela ha funcionado muy bien el trabajo con ellos". Y mientras tanto, Trump mantiene que necesita más dinero para avanzar en la guerra contra Irán. Quiere 2.000 millones de dólares al día para reabrir el estrecho.

Todo esto, en un ambiente en el que un bando contradice al otro. Porque mientras Trump mantiene que se están llevando a cabo negociaciones fructíferas con Irán, los ayatolás lo niegan y el Ejército de EEUU ha eliminado a otra figura clave del régimen iraní. Este jueves ha caído el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, al que EEUU acusa de estar detrás de las medidas militares para bloquear el tránsito naval en el estrecho de Ormuz. Pero también responsable de la instalación de minas en sus aguas.

El 'Golpe Final' de Trump

Camino de un mes de guerra, ya era hora de que Trump se reuniera con su gabinete. Y claro, todo lo relacionado con Irán y la guerra en Oriente Medio ha sido lo más comentado. Trump ha vuelto a asegurar que van ganando y que Irán quiere claudicar: "La razón por la que quieren llegar a un acuerdo es que los hemos dejado en la mierda". Por lo que cree que los iraníes se sentarán a negociar con otra actitud.

Y por si acaso vuelven a cometer el error de no plegarse, el presidente de Estados Unidos ya ha avanzado que su Ejército seguirá atacando territorio extranjero, como si las bombas hubieran dejado de caer allí. Además, Trump ha apostado por multiplicar su amenaza. Insiste en que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. "Seremos su peor pesadilla, seguiremos aniquilándolos", ha sentenciado.

El Pentágono está estudiando nuevos escenarios de guerra para iniciar una nueva fase que ya han bautizado como 'El Golpe Final'. Todos los escenarios, enfocados a estrangular Irán económica y geográficamente. Según el portal de noticias Axios, Donald Trump tendría que elegir entre cuatro hipótesis que ya están sobre la mesa.

'El Golpe Final' de Trump sobre Irán: escenario uno, invadir o bloquear la isla de Jarg

La primera, invadir o bloquear la isla de Jarg, el principal centro de exportaciones de petróleo iraní. A tan solo 25 km de la costa iraní, esta diminuta isla en el golfo Pérsico es en realidad el corazón económico del régimen, pues está conectada por oleoductos con Irán.

Su profundidad portuaria hace que desde esta isla salga el 90% del crudo iraní. Es decir, la economía iraní se hundiría sin Jarg. Pero tomar esta isla supondría un desembarco terrestre que puede plantear muchas bajas. Y más si tenemos en cuenta que Irán ya está blindando la isla con minas, defensas antiaéreas y soldados.

'El Golpe Final' de Trump sobre Irán: escenario dos, invadir Lark, otra isla que ayuda a Irán a consolidar su control del estrecho de Ormuz

El segundo escenario pasaría por invadir Lark, otra isla que ayuda a Irán a consolidar su control del estrecho de Ormuz. Este puesto estratégico alberga búnkeres iraníes, lanzaderas de ataque capaces de destruir buques de carga y radares que monitorean los movimientos en el estrecho.

La tercera opción planteada por el Pentágono es conseguir el control de la isla de Abu Musa que, con tan solo 10 kilómetros cuadrados de extensión, es muy valiosa por su cercanía a la entrada occidental del estrecho. Si Estados Unidos controlase esta isla, podría controlar el estrecho sin necesidad de atacar toda la costa. Por cierto, otra isla de Irán, pero que también reclama Emiratos Árabes Unidos.

'El Golpe Final' de Trump sobre Irán: escenario tres, conseguir el control de la isla de Abu Musa

Y vamos con el último escenario: que EEUU ataque directamente el tránsito de los buques iraníes. Contempla el embargo o interceptación de los que exportan crudo iraní desde la zona oriental.

Cuatro escenarios diferentes para ese 'Golpe Final' que aún son hipotéticos pero que en realidad buscan lo mismo: máxima presión de Wasington sin comprometer una operación abierta.

'El Golpe Final' de Trump sobre Irán: escenario cuatro, interceptar los buques que exportan crudo iraní desde la zona oriental

"Esto es para todo el mundo"

Trump dice esto, pero Irán y sus aliados no han cesado en sus golpes contra Israel. A lo largo de este jueves, los misiles iraníes han hecho saltar coches por los aires y han alcanzado varios edificios civiles.

Por ello, Marco Rubio asegura que Estados Unidos no está actuando solo en su propio interés. Presenta a Trump como un altruista, de Washington para el mundo. "El presidente no le está haciendo solo un favor a la gente de EEUU, esto es para todo el mundo". Por ello, Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, puso sobre la mesa un plan de 15 puntos como base para la paz. "Le hemos dicho a Irán una última cosa: que no vuelva a cometer el mismo error", ha dicho.

En ese favor que le estarían haciendo al mundo, han negociado que pasen solo ocho de sus barcos, con bandera de Estados Unidos, por el estrecho de Ormuz. Pese a ello, considera que todos le debemos pleitesía al inquilino de la Casa Blanca, por lo que ha lanzado un recadito: "Le he hecho un gran favor al mundo y no está siendo recíproco".

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