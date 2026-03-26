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Guerra en Oriente Medio

Irán se muestra abierto a permitir el paso de buques españoles por el estrecho de Ormuz

Mientras tanto...El presidente de los EEUU, Donald Trump, sugiere que Irán va a permitir el tránsito de diez petroleros por el estrecho de Ormuz, incluyendo algunos con bandera de Pakistán.

Un petrolero de gas GLP anclado mientras el tráfico disminuye en el Estrecho de OrmuzUn petrolero de gas GLP anclado mientras el tráfico disminuye en el Estrecho de OrmuzReuters

La embajada de Irán en España ha asegurado este jueves que la república islámica está dispuesta a permitir "cualquier solicitud" para cruzar el bloqueado estrecho de Ormuz, siempre y cuando esa petición venga desde Madrid. Y todo porque, según ha explicado, considera a España como un país "comprometido con el derecho internacional".

Para hacer este importante anuncio, la embajada iraní ha escogido su cuenta de X. Un mensaje en redes sociales que llega en medio de un escenario de fuertes tensiones en Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico. Pero también poco después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, sugiriese que Irán va a permitir el tránsito de diez petroleros por el estrecho de Ormuz, incluyendo algunos con bandera de Pakistán. País que, por otra parte, está actuando como mediador en el conflicto en Oriente Medio.

"Irán considerar a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid", reza el comunicado de la legación diplomática. Y haciendo uso de su conocimiento de las redes sociales, han acompañado el texto con un hashtag: #EstechoDeOrmuz.

Hay que recordar que el estrecho de Ormuz es un paso clave para el comercio marítimo mundial, sobre todo para el de crudo, y que está bloqueado bajo la supervisión de lo que queda del régimen iraní de los ayatolás. Desde el estallido de la guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel con los bombardeos del pasado 28 de febrero sobre Teherán, Irán mantiene un bloqueo parcial del estrecho y, por lo tanto, del 20% del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó el 12 de marzo que el estrecho "debe permanecer cerrado". Las autoridades han aplicado lo que denominan un "cierre inteligente", que solo permite el paso de buques autorizados.

En esa línea, el Ministerio iraní de Exteriores reiteró que los barcos que deseen atravesar Ormuz deben coordinarse con el Gobierno iraní, mientras que el comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria recalcó el 11 de marzo que todo navío que quiera pasar debe pedir permiso a Irán.

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