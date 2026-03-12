Ahora

Comercio internacional

EEUU sugiere una "coalición internacional" que escolte a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz y afirma que Irán no ha instalado minas

Los detalles El secretario del Tesoro plantea ejecutar este plan tan pronto como EEUU tenga "control total de los cielos".

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott BessentEl secretario del Tesoro de EEUU, Scott BessentAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sugerido este jueves la creación de una "coalición internacional" que permita el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz y ha asegurado que Irán no ha puesto minas en ese paso.

"Creo que tan pronto como sea militarmente posible, la Armada de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, permitirá el paso de buques", ha afirmado Bessent en una entrevista en 'Sky News'.

El plan de escoltar buques se implementaría tan pronto como Estados Unidos tenga "control total de los cielos y... la capacidad de reconstrucción de misiles (de Irán) se haya deteriorado por completo", ha añadido el secretario del Tesoro.

Informaciones de distintos medios apuntaban a que Irán habría instalado minas para bloquear el estrecho. Por ejemplo, la 'CNN' hablaba de 5.000 o 6.000 minas, mientras que 'Reuters' informaba de "decenas de minas"; mientras que Donald Trump ha defendido que el estrecho es seguro.

Por el momento, el tráfico está prácticamente parado y solo circulan por allí barcos con bandera china o rusa. Además, dos petroleros y un portacontenedores han sido atacados en ese paso.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que cesen los ataques estadounidenses e israelíes. En este sentido, Bessent ha aseverado que "de hecho, están llegando petroleros ahora, petroleros iraníes, y creo que algunos con bandera china también. Así que sabemos que no han minado el estrecho".

Al ser preguntado sobre si existía un precio del petróleo que pudiera llevarlo a confrontar a Trump y a afirmar que la guerra contra Irán ya no es asequible, Bessent contestó que "de ninguna manera".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"