EEUU sugiere una "coalición internacional" que escolte a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz y afirma que Irán no ha instalado minas

Los detalles El secretario del Tesoro plantea ejecutar este plan tan pronto como EEUU tenga "control total de los cielos".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha propuesto la creación de una "coalición internacional" para garantizar el paso seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, negando que Irán haya colocado minas en la zona. En una entrevista con 'Sky News', Bessent indicó que la Armada de Estados Unidos, junto con aliados internacionales, escoltaría buques una vez que se logre el control aéreo y se degrade la capacidad misilística iraní. A pesar de rumores sobre minas, el tráfico está casi detenido, con solo barcos chinos y rusos circulando. Irán ha amenazado con bloquear envíos de petróleo si continúan los ataques estadounidenses e israelíes. Bessent reafirmó que no hay minas, dado que petroleros iraníes y algunos con bandera china están transitando. Además, descartó que el precio del petróleo influya en una posible confrontación con Trump.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sugerido este jueves la creación de una "coalición internacional" que permita el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz y ha asegurado que Irán no ha puesto minas en ese paso.

"Creo que tan pronto como sea militarmente posible, la Armada de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, permitirá el paso de buques", ha afirmado Bessent en una entrevista en 'Sky News'.

El plan de escoltar buques se implementaría tan pronto como Estados Unidos tenga "control total de los cielos y... la capacidad de reconstrucción de misiles (de Irán) se haya deteriorado por completo", ha añadido el secretario del Tesoro.

Informaciones de distintos medios apuntaban a que Irán habría instalado minas para bloquear el estrecho. Por ejemplo, la 'CNN' hablaba de 5.000 o 6.000 minas, mientras que 'Reuters' informaba de "decenas de minas"; mientras que Donald Trump ha defendido que el estrecho es seguro.

Por el momento, el tráfico está prácticamente parado y solo circulan por allí barcos con bandera china o rusa. Además, dos petroleros y un portacontenedores han sido atacados en ese paso.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que cesen los ataques estadounidenses e israelíes. En este sentido, Bessent ha aseverado que "de hecho, están llegando petroleros ahora, petroleros iraníes, y creo que algunos con bandera china también. Así que sabemos que no han minado el estrecho".

Al ser preguntado sobre si existía un precio del petróleo que pudiera llevarlo a confrontar a Trump y a afirmar que la guerra contra Irán ya no es asequible, Bessent contestó que "de ninguna manera".

