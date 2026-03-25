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Guerra y economía

Ni un alto al fuego ni el fin del conflicto en Irán "recuperarán los precios": los expertos avisan de que los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz durarán años

Los detalles El sector que se llevaría la peor parte es el del gas. Solo la reconstrucción de Ras Laffan llevará, según el ministro de Energía qatarí, tres años. Hasta entonces, sus exportaciones de gas seguirán siendo un 24 % más bajas y las de helio, imprescindibles para la producción de chips, un 14%.

Ni un alto al fuego ni el fin del conflicto en Irán "recuperarán los precios": los expertos avisan de que los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz durarán años.
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Desde que Israel y Estados Unidos comenzasen la guerra contra Irán, el precio del barril de Brent no ha parado de variar. Este miércoles, sigue por debajo de los 100 dólares. Posible señal de que los mercados creen las palabras de Donald Trump, que hayan asumido que se van a dar negociaciones para un alto el fuego. Pero ojo, porque los expertos avisan, tardaremos mucho en recuperar los precios.

Si hoy acabase la guerra, el estrecho de Ormuz sería el primer lugar en el que veríamos algo de movimiento. Pero no bastaría con poner esos cientos de barcos bloqueados otra vez en marcha. O en palabras de Manuel Fernández Grela, profesor de Fundamentos del Análisis Económico: "Se recuperarían si el acuerdo al que se llegase fuese realmente creíble".

Que esos barcos llenos de petróleo vuelvan a navegar, tampoco implica una recuperación del mercado energético.

Goldman Sachs ha encarecido sus previsiones para el barril de Brent hasta los 85 dólares de media en todo 2026.Goldman Sachs ha encarecido sus previsiones para el barril de Brent hasta los 85 dólares de media en todo 2026.laSexta

El sector del crudo tardaría meses en recuperarse. Goldman Sachs ha encarecido sus previsiones para el barril de Brent hasta los 85 dólares de media en todo 2026. Son 8 dólares más de lo que había previsto hace un mes. Y muy lejos de "los 65 que teníamos antes", recuerda Máximo Cerdelli, profesor de Economía Deusto eBusiness School. "Pero desde luego, dentro de un año sí que se va a acercar a un valor parecido al que teníamos en un principio".

Lo que implicaría combustibles más caros hasta entonces. Pero el sector que se llevaría la peor parte es, con diferencia, el del gas. Solo la reconstrucción de Ras Laffan llevará, según el ministro de Energía qatarí, tres años. Hasta entonces, sus exportaciones de gas seguirán siendo un 24 % más bajas. Y las de helio, imprescindibles para la producción de chips, un 14%.

Los expertos avisan de que tardaremos mucho en recuperar los precios del petróleo tras la guerra en Irán. Los expertos avisan de que tardaremos mucho en recuperar los precios del petróleo tras la guerra en Irán. laSexta

Por suerte, España no depende directamente del gas tanto como hace unos años. Pero los efectos negativos en otros países también nos alcanzarán a nosotros. Dejando, según los expertos, una recuperación global muy lenta y desigual.

Volver a la normalidad en el mercado energético no será fácil. Sea cuando sea ese alto el fuego, incluso si ya no hay más daños, se va a tardar mucho tiempo en recuperar la normalidad.

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