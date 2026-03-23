Turquía, Pakistán y Egipto: los países interesados en convertirse en los mediadores de la paz entre EEUU e Irán

¿Por qué es importante? Los tres países son de los más afectados por las consecuencias de la guerra principalmente por sus respectivas economías, pero además dos de ellos son estados fronterizos.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán generan versiones dispares. Trump asegura que están cerca de un acuerdo para que Irán no tenga armas nucleares, mientras que el régimen iraní apenas reconoce estas conversaciones, atribuyéndolas a mediadores estadounidenses. Israel presiona para continuar el conflicto defendiendo sus intereses. Turquía, con una frontera común de 500 km, teme migraciones masivas y problemas económicos si la situación empeora. Pakistán, con 1.500 km de frontera, también desea estabilidad para evitar tensiones con los baluchí y problemas económicos. Egipto, que depende del turismo y el Canal de Suez, teme pérdidas económicas por la inestabilidad regional.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se están produciendo. A partir de ahí, hay disparidad de versiones. Donald Trump afirma que están cerca de llegar a un acuerdo porque los ayatolás han aceptado no tener un arma nuclear.

El régimen iraní, por su parte, apenas reconoce esas conversaciones. Las ha limitado solo a contactos iniciados por mediadores llamados por Estados Unidos. E Israel presiona por seguir el conflicto y defender sus "intereses vitales". Ante esta situación, hay que valorar la posible intermediación de algunos países que puedan ayudar a que las conversaciones no se encallen y que estarían interesados por colaborar.

Uno de ellos es Turquía. Como a todos, la guerra le estropea la economía. Más gasto en combustible, problemas para la exportación y precios creciendo y creciendo en un país con un 30% de inflación. Pero además, hay 500 kilómetros de frontera común. Irán y Turquía están pegados y, si la cosa se pone mala en Irán, habrá migraciones masivas a Turquía. Ya las hubo, más de tres millones, con la guerra en Siria.

Y si la cosa se pone mala en Irán, los kurdos puede envalentonarse y atacar. Los kurdos son un pueblo sin estado. Viven en Irán, viven en Irak, viven en Turquía... y en Turquía no les gusta su ansia independentista, por lo que, para ellos, mejor que Irán esté en paz.

Pakistán es otro vecino iraní. También le interesa que estén en paz y ellos tienen el triple de kilómetros de frontera que Turquía, unos 1.500 kilómetros. Y en torno a esa frontera, a ambos lados, viven los baluchí, quienes querrían su independencia. Si Irán se descontrola, esa frontera y ese grupo también.

Además, una importante minoría religiosa del país es la misma que la de Irán, chiita. 23 millones de 260 que tienen de población. Y se toman los ataques a Irán como algo propio y se enfadan por ello. Y, por si fuera poco, cinco millones de pakistaníes trabajan en el golfo. Pero es que el estado pakistaní podría hasta tener que entrar en el conflicto. Por un acuerdo firmado, si Irán ataca a Arabia Saudí ellos tendrían que defenderles.

Y su economía, por supuesto, también está sufriendo. La situación es tal que ha tenido que cerrar las escuelas dos semanas y el gobierno ha aparcado gran parte de sus coches. Ya tenían inflación y depreciación de la moneda antes de la guerra y ahora se agrava.

Por último, estaría el mediador que también actuó en Gaza: Egipto. Allí viven del turismo y su riqueza ha crecido en los últimos años precisamente porque crece el turismo. Más empleo, más divisas. También viven del Canal de Suez, el punto que conecta Asia con Europa, por el que pasan los contenedores, los petroleros y que pagan por hacerlo. Y ahora el turismo desciende por miedo y el tráfico del canal por lo mismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.