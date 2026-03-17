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Tras su victoria en béisbol

Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EEUU: "Últimamente le están pasando cosas buenas"

¿Qué ha dicho? "¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?", escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAgencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este lunes al triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el "estado 51".

"¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?", dijo Trump en un mensaje en Truth Social, su red social.

Tras superar a Italia, Venezuela se medirá este martes a la selección de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, un partido que se jugará en el LoanDepot Park de Miami.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EEUU anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

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