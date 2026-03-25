Ana Pastor pide "cautela" con las negociaciones de Trump: "El último alto al fuego fue en Gaza y no parece que la situación haya mejorado"

Ana Pastor destaca que "hay cosas que no cuadran" sobre las negociaciones de EEUU e Irán teniendo en cuenta "los marines que están llegando mientras se habla de un alto al fuego".

Ana Pastor analiza en el plató de Más Vale Tarde la situación de la guerra de Irán, sobre la que anuncia "dos últimas horas". "Está contando la prensa israelí que se está negociando anunciar un alto al fuego en la guerra de Irán", explica la periodista, que señala, que, por otro lado, "The New York Times' dice que ante ese posible acuerdo de Irán y EEUU, Netanyahu habla de "48 horas durísimas desde este momento de ataques muy potentes contra Líbano e Irán".

"Es decir, lo están haciendo al margen y no le está gustando", explica Ana Pastor, que destaca que se verá "si el sábado hay un acuerdo de paz" entre Irán y EEUU. "Lo que sabemos es que esta tarde Israel se prepara para una ofensiva todavía mayor", explica.

Sobre cómo sería ese alto al fuego del que se habla en Irán, Ana Pastor destaca que "hay cosas que no cuadran" teniendo en cuenta "los marines que están llegando mientras se habla de un alto al fuego". Por ello, la presentadora de El Objetivo pide "cautela": "El último alto al fuego fue en Gaza y no parece que la situación haya mejorado".

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