Irán llena de trampas la isla de Jarg ante el temor de una intervención de Estados Unidos

Los detalles Entre las medidas adoptadas se encuentran la colocación de minas antipersona y antitanque, así como el refuerzo de los sistemas de misiles y el aumento del personal militar.

El 95% del petróleo iraní proviene de la isla de Jarg, un enclave estratégico de 25 kilómetros cuadrados. Ante una posible invasión de Estados Unidos, Irán ha intensificado sus preparativos defensivos, desplegando trampas y reforzando sus sistemas de misiles. El mensaje iraní desafía al presidente Trump, advirtiendo de un enfrentamiento con un "maestro de la guerra terrestre". Estados Unidos ha anunciado el despliegue de 3.000 soldados adicionales para operaciones rápidas. Los hutíes, aliados de Irán, amenazan con bloquear el estrecho de Bab al-Mandab, crucial para el comercio internacional, aumentando la preocupación por un conflicto de alcance internacional.

El 95% del petróleo iraní sale de la isla de Jarg, un enclave estratégico de apenas 25 kilómetros cuadrados. Ante una posible invasión de Estados Unidos, que cada vez parece más cercana, Irán ha comenzado a intensificar sus preparativos defensivos en el terreno.

Según diversas informaciones, las fuerzas iraníes están desplegando trampas a lo largo de toda la isla, con especial atención a las zonas costeras, donde podría producirse un posible desembarco estadounidense.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la colocación de minas antipersona y antitanque, así como el refuerzo de los sistemas de misiles y el aumento del personal militar.

El mensaje lanzado desde Irán, que acaba con un tono de lo más irónico, también ha sido directo y desafiante para el presidente estadounidense Donald Trump: "Estáis a punto de enfrentaros a un verdadero maestro de la guerra terrestre: ¡Bienvenido a Irán, Habibi!".

Mientras tanto, crece la preocupación por posibles bajas en caso de conflicto y es que Estados Unidos habría anunciado el despliegue de 3.000 soldados adicionales, que, según fuentes militares, estarían preparados para llevar a cabo operaciones rápidas de tipo guerrillero sobre el terreno. El objetivo sería debilitar a las fuerzas iraníes antes de un hipotético desembarco.

En paralelo, los hutíes, hasta ahora contenidos, vuelven a escena en apoyo a Irán. El alto funcionario político hutí Mohammed al-Bukhaiti advirtió: "Todas las opciones están sobre la mesa. Si nos vemos obligados, utilizaremos la 'carta de Bab al-Mandab".

Esta amenaza apunta al posible bloqueo del estrecho de Bab al-Mandab, una vía marítima clave para el comercio internacional. El analista de seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana subraya la gravedad de este escenario: "Sería atascar todo lo que es el tráfico que viene de Asia rumbo a Europa".

Por su parte, Irán también ha dejado caer que las consecuencias para los países de la región que apoyen una eventual toma de la isla de Jarg serían "implacables". La situación, marcada por la escalada de tensión militar y las advertencias cruzadas, sitúa a este enclave estratégico en el centro de un posible conflicto de alcance internacional.

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