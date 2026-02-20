Las consecuencias del gran gatillazo de Trump: qué pasa con los 600.000 millones recaudados con las tasas declaradas ilegales

¿Por qué es importante? Ahora tendrá que ser una corte inferior la que diga cómo se van a hacer las devoluciones, porque hay miles de empresas por todo el mundo que le podrían reclamar el dinero y la batalla legal podría ser histórica.

"El 2 de abril de 2025. Día de la Liberación". Así anunciaba el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, su andanada de aranceles a los pocos meses de comenzar su segundo mandato. Pero si ese fue el día de la liberación, el de este viernes ha sido el del golpe. Palo histórico para Trump. El Tribunal Supremo le ha dicho no a sus aranceles. Los que ha usado para presionar, humillar, intimidar y amenazar a gobiernos de todo el mundo. Los jueces los han parado.

Trump ha respondido afirmando que no le molesten, que puede destruir todos los países que quiera, que los jueces son una desgracia, que son tontos, 'fucking' jueces ha dicho y que tiene un plan B. Pero lo que tiene ahora es un gran problema por un numero, el de los 600.000 millones que dijo en enero que había recaudado por esos aranceles y que ahora serían ilegales. Tendría que devolverlos y pagar millones en querellas. La bofetada es mayúscula, es el gran gatillazo de Trump.

Ahora al presidente de EEUU le toca pasar vergüenza, acatar las leyes e hincharse a amenazas. Trump ha dicho que los que tratan mal a EEUU lo van a pagar, que puede destruir países, que este mismo viernes va a firmar un arancel global del 10% y que va a recurrir a una ley del 74 para poder cobrarlos.

Por ahora, sin embargo, la realidad es que se había sacado de la manga la ley de emergencia para aprobar los aranceles recíprocos y se los han tumbado. Lo mismo han hecho con los aranceles a México y Canadá que, según dijo, eran para combatir el tráfico de fentanilo. Aquello que era absurdo, también se lo ha aparecido al Supremo.

Sobre los 600.000 millones recaudados, el propio Trump dijo en enero lo que iba a hacer con ese dinero. En una publicación en Truth Social dijo que sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares, una cantidad casi imposible de pagar. Además, señaló que "si la Corte Suprema falla en contra de EEUU ¡ESTAMOS JODIDOS!".

Ahora tendrá que ser una corte inferior la que diga cómo se van a hacer estas devoluciones, porque hay miles de empresas por todo el mundo que le podrían reclamar el dinero y la batalla legal podría ser histórica.

Desde el comienzo de este segundo mandato, Trump ha usado los aranceles para gestionar su política exterior. Los ha sudado para humillar a líderes mundiales y para llegar a acuerdos obligando a esos líderes con esos aranceles que ahora sabemos que son ilegales. A Brasil, por ejemplo, le metió unos aranceles del 50% por llevar a juicio a Bolsonaro y a Canadá por un anuncio con la voz del expresidente Reagan que no le gustó. De esta forma ha hecho política exterior con una herramienta que es ilegal. La imagen es bochornosa.

