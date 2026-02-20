Evacúan la Montparnasse y el Sciences Po de París tras amenazas de bomba

¿Por qué es importante? Las amenazas también han afectado a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares ha sido evacuado ni registrado, según la emisora Franceinfo. El quinto lugar afectado ha sido la sala de conciertos Bataclan, que tampoco ha sido objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'.

Las amenazas también han afectado a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares ha sido evacuado ni registrado, según la emisora Franceinfo. El quinto lugar afectado ha sido la sala de conciertos Bataclan, que tampoco ha sido objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios. Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.

En el lugar, según ha informado 'Le Figaro', se han desplegado varios perros rastreadores. Las primeras comprobaciones realizadas en Sciences Po París, efectuadas sobre las 21:30, no han revelado nada. Sin embargo, las investigaciones continúan aún en la Torre Montparnasse, según el mismo medio.

Otra fuente policial informó a 'Le Figaro' que alrededor de las 18:00 se recibió al menos un informe sobre un posible artefacto explosivo en varios puntos de la capital. Las evacuaciones han sido realizadas por agentes de la Jefatura de Policía de París.

