Rodeado de agentes de la DEA y el FBI: Maduro aterriza en Nueva York para ser juzgado

Los detalles Horas después de ser detenido en su país, Maduro ha bajado del avión que le transportaba a Estados Unidos esposado y escoltado por varios agentes de la DEA y el FBI. Ahí será juzgado por la justicia estadounidense.

Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado a Estados Unidos, escoltado por agentes de la DEA y el FBI. La operación, liderada por los Delta Force, una unidad de élite del ejército estadounidense, se llevó a cabo en Caracas y culminó con la detención del presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores. Donald Trump ha destacado la magnitud de la operación, comparándola con acciones militares de la Segunda Guerra Mundial y describiéndola como el "mayor despliegue de la historia de EEUU". La Casa Blanca acusa a Maduro y Flores de narcotráfico. Los Delta Force, conocidos por misiones de alto riesgo, han participado en operaciones contra figuras como Sadam Husein y Pablo Escobar.

Nicolás Maduro ya está en Estados Unidos. Horas después de ser detenido en su país, el presidente de Venezuela ha pisado suelo estadounidense y lo ha hecho esposado y escoltado por varios agentes de la DEA y el FBI.

Como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, Maduro ha bajado del avión que le transportaba mientras era grabado, lo que ha dejado una imagen histórica de la detención del presidente venezolano.

Se trata de la segunda imagen que vemos de Maduro tras los ataques de Estados Unidos este sábado en Venezuela y que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores.

Horas después de la detención, Donald Trump ha compartido una imagen de Maduro como prisionero estadounidense a bordo del buque USS Iwo Jima. En la misma se puede ver al dirigente venezolano esposado, sujetando una botella de agua, con los ojos tapados y una especie de chándal gris.

En la imagen se ve también a un miembro de la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Un detalle que no es casual teniendo en cuenta que la Casa Blanca está acusando al venezolano -y a su mujer- de narcotráfico.

Una operación militar que, según Trump, no se había visto desde "la Segunda Guerra Mundial". Es más, Trump ha fardado de que se trata del "mayor despliegue de la historia de EEUU".

"Bajo mi dirección se ha llevado a cabo una operación militar en Caracas, en la capital de Venezuela, con un poder sobrecogedor. Ha sido un asalto espectacular como nunca antes se ha visto desde la II Guerra Mundial para sacar al dictador Maduro y exponerlo a la Justicia. Ha sido impresionante. Es el mayor despliegue de la historia de EEUU", ha afirmado el presidente estadounidense.

De esta manera, el republicano ha presumido de Ejército, del que dice es "de los más fuertes del planeta": "Tenemos que agradecerles todas las noches que han estado ensayando y practicando. Nuestro país nunca había logrado hacer algo así, incluso si miras a Afganistán o al Gobierno de Jimmy Carter. Vamos a respetados como nunca antes".

Los Delta Force, la unidad de élite de EEUU que ha capturado a Maduro

Precisamente, los Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense, han sido los encargados de llevar acabo este sábado la operación en Venezuela que ha culminado con la detención de Nicolás Maduro. Algunos de los hombres más preparados y entrenados del mundo. Y los encargados, esta madrugada, de capturar a Maduro y su mujer

Creado en 1979, como equipo de rescate, el grupo militar surge por el aumento de atentados terroristas internacionales. Desde entonces, se han encargado de llevar a cabo operaciones especiales, misiones de alto riesgo no solo en la lucha antiterrorista, también en rescates de rehenes o capturas de objetivos de gran valor para Estados Unidos.

Aunque las misiones de los Delta Force son de alto secreto y rara vez se reconocen sus éxitos públicamente, estos soldados de alto nivel participaron en la persecución del dictador iraquí Sadam Husein, en la búsqueda del narcotraficante Pablo Escobar y en la del dictador panameño Manuel Noriega.

Trump asegura que EEUU liderará Venezuela

Donald Trump no solo ha fardado del ataque que no respeta la carta de principios fundamentales de la ONU en la que dice que "los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". También ha asegurado que EEUU liderará Venezuela.

"No queremos que nadie más se meta de por medio. Vamos a liderar el país hasta que llegue el momento. Queremos la paz y la libertad en Venezuela", ha expuesto Trump, que ha afirmado que los venezolanos que viven en EEUU "ya no sufrirán más".

El presidente ha confirmado que hay "tropas de EEUU en el terreno": "No me importa decirlo. Vamos a asegurarnos de que el país tiene un poder y a alguien al mando de forma en que sea beneficiosa. Podíamos haber hecho todo de forma en que hubiera muchos muertos, pero no hemos perdido nada".

Delcy avisa a Trump: "Estamos listos para defender Venezuela"

Lejos de rendirse, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ha exigido la "inmediata liberación" del "único presidente" del país, al tiempo que ha advertido una "respuesta" por parte de la nación latinoamericana.

La vicepresidenta, que preside el Consejo de Seguridad de la Nación de Venezuela junto a otros altos cargos del país, ha realizado un comunicado institucional en el que ha condenado el ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos: "Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega. Que no se rinde. Que no va a ser colonia de nadie. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie".

"Toda Venezuela está unida para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo. Se activa toda Venezuela y el decreto ya suscrito por Maduro, el único presidente de Venezuela. Estamos listos para defender Venezuela, para defender nuestros recursos. Hoy Venezuela tiene una muy alta conciencia de lo que significan los hidrocarburos. Todo lo que esté previsto en decreto de conmoción externa se ejecute en ese momento. Aquí hay un gobierno con claridad", ha añadido.

