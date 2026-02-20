Europa, contra la desinformación: así se defienden con el escudo de la democracia de los bulos contra las instituciones

Los detalles El Parlamento Europeo ya estudia cómo enfrentarse a la desinformación y quiere aumentar lo que se llama 'el escudo democrático europeo', existiendo un borrador que propone responder ahondando, profundizando en la democracia, su expansión y en la integración europea.

Los bulos son cada vez más cotidianos. Si bien hay muchos tipos, hay algunos que atacan directamente a las instituciones democráticas y a sus líderes como son los europeos. Un ejemplo de ello es cuando se inventó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aparecía en los papales del pedófilo Jeffrey Epstein citado por un alcahuete del fallecido pederasta en el que se aseguraba: "Le gustan los chicos jóvenes".

Este, sin embargo, es uno más de una larga lista. Sobre estas líneas, pueden verse las imágenes del galo, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, de camino a Ucrania en muestra de apoyo a Volodímir Zelenski. En un momento, hay un gesto de Macron de retirar un pañuelo de papel usado y otro del germano de coger una cucharilla. Ambos, bien aderezados y tergiversados, fueron difundidos como que se estaban drogando siendo falso.

Solo dos ejemplos que llevan a preguntarse quién está detrás ellos. En el caso de los vínculos del presidente francés y el pederasta, fueron los rusos, como en otras tantas ocasiones. Francia investigó y trazó el origen descubriendo que se trataba de una unidad vinculada al servicio de inteligencia militar ruso dedicado a la desinformación. Se trata de la Storm 15-16, pero tienen varias de estas.

Su objetivo no es manchar a Macron, sino que va más allá, ya que su objetivo es la democracia. Generar desconfianza, enfado, indignación hacia las instituciones, hacia los líderes o hacia las elecciones. En definitiva, que todo parezca corrupto y que el sistema parezca tan degenerado que otros, como el ruso, parezcan perfectos; o que otras opciones de ultraderecha parezcan la solución.

Algo de lo que hay que protegerse y de lo que Europa es consciente. Por eso, tiene y quiere aumentar lo que se llama 'el escudo democrático europeo'. De hecho, el Parlamento Europeo ya estudia cómo enfrentarse a ello, habiendo un borrador que propone responder ahondando, profundizando en la democracia, su expansión y en la integración europea.

En este sentido, plantean, por ejemplo, que todos los países voten el mismo día a sus jefes de Gobierno o establecer alianzas con otros países democráticos para ganar envergadura económica y política. De esta manera, se ganaría fuerza para defender la tan necesaria democracia.

Hasta que estas propuestas puedan convertirse en realidad, de momento, Europa cuenta con espada y escudo. Por un lado, existe una ley de servicios digitales que obliga a las plataformas a controlar la difusión de bulos; mientras que, por otro, también hay una ley de inteligencia artificial para perseguir su mal uso.

Además, también hay una agencia con una web de la Unión Europea (UE), EUvsDSINFO.eu, que recopila y desmiente bulos donde ya lleva cerca de 20.000. Un espacio en el que debemos estar todos, porque a todos nos la pueden colar en cualquier momento debiendo estar atentos. Por eso, antes de indignarnos ante ciertas informaciones y reenviarlas es necesario sospechar. Así lo exigen estos tiempos. Es lo que toca.

