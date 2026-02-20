El 'trumpismo' frena el turismo: las redadas del ICE y el temor a la violencia policial provocan una caída de las visitas a EEUU del 6%

El dato En el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, once millones de personas han dejado de visitar Estados Unidos.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido un impacto negativo en el turismo de Estados Unidos. En su primer año, el país recibió un 6% menos de turistas, lo que equivale a 11 millones de visitantes menos. Las políticas migratorias y las redadas del ICE han generado un fuerte rechazo entre potenciales turistas, especialmente de México y Canadá. Las playas de California, hoteles de Las Vegas y cruceros de Nueva York están vacíos, y la llegada de canadienses ha disminuido drásticamente. Además, el aumento de precios en parques nacionales para extranjeros ha alejado aún más a los turistas.

Criminalizar y señalar al extranjero tiene consecuencias, y esas consecuencias ya tienen cifras. El pasado 20 de enero se cumplió un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un año en el que el número de turistas que visitaron Estados Unidos cayó un 6%, o lo que es lo mismo, visitaron el país 11 millones de personas menos que el año anterior.

En buena medida, esta caída se produce por las imágenes de redadas del servicio de control de fronteras y migración (ICE), como las que hemos visto en los últimos meses en Minnesota, o la violación de derechos de los extranjeros, algo que causa un fuerte rechazo en quienes se plantean visitar el país. "Con esta situación de los inmigrantes, tienen el temor de venir y disfrutar libremente", expone una turista.

Precisamente, los ciudadanos de aquellos países desde donde más fácil es llegar a Estados Unidos son los principales objetivos de las políticas racistas de Donald Trump. Entre ellos, destaca especialmente el caso de México, país desde el que muchos turistas visitaban, sobre todo, los estados del sur de EEUU.

Ahora, ante el temor de que se produzcan redadas, las playas de California y los grandes hoteles y casinos de Las Vegas están prácticamente vacíos. Algo similar sucede con los cruceros que circulan por la costa de Nueva York, que ahora raramente van llenos.

El 'trumpismo' frena el turismo: las redadas del ICE y el temor a la violencia policial provocan una caída de las visitas a EEUU del 6%

También ha caído en picado la llegada de canadienses. Las amenazas de Trump de convertir a su vecino del norte en el "Estado número 51" ha generado un fuerte rechazo en la población del segundo país más grande del mundo. Ahora, sus ciudadanos, que disponen de una de las rentas per cápita más elevadas del continente, no quieren contribuir a la economía del país que amenaza con invadirles, y eso se nota en los comercios. "Gastaban mucho dinero aquí, estamos preocupados", afirma el propietario de una tienda.

Tampoco ayuda la discriminación que Trump ha impulsado en la política de precios de los parques nacionales. "Vamos a subir el precio de las entradas para turistas extranjeros", afirmó el presidente hace tres meses. Ante esa situación, los turistas (y su dinero) han decidido dar la espalda a Estados Unidos y mirar hacia otra parte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí