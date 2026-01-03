Más de 150 helicópteros, una ofensiva por "capas" y jugando con el factor sorpresa: los detalles del operativo militar de EEUU contra Venezuela

Los detalles El general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor, ha asegurado durante meses han estudiado los movimientos de Nicolás Maduro y sabían "todo lo que ha comido, viajado o se ha puesto de ropa".

Estados Unidos ha llevado a cabo una operación en Venezuela que resultó en la detención de Nicolás Maduro, tras meses de preparación. La acción, descrita como "precisa y discreta", duró poco más de dos horas e involucró a más de 150 helicópteros. Según el general Dan Caine, la operación fue meticulosamente planeada, con un enfoque en minimizar el daño a civiles. Las tropas estadounidenses realizaron un seguimiento detallado de Maduro para elegir el momento adecuado. La operación concluyó con la rendición de Maduro sin bajas y su traslado a un buque estadounidense, logrando el objetivo sin pérdidas significativas.

Estados Unidos llevaba meses ensayando la operación que ha ejecutado este sábado en Venezuela y que ha dado como resultado la detención de Nicolás Maduro. Una operación "precisa y discreta" que se ha realizado en poco más de dos horas y con un balance de dos militares heridos y un helicóptero dañado.

Son los detalles que ha desvelado el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor, en la rueda de prensa que ha dado Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida). El alto cargo militar ha calificado la operación de "precisa y discreta después de meses de ensayos": "Ha sido uno de los mejores ejercicios que el Ejército de Estados Unidos ha hecho. No podríamos haberlo hecho sin el enorme trabajo de la CIA".

Caine también ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos lleva tiempo "esperando pacientemente para que fuera el momento": "Se ha planeado de forma meticulosa. Solo Estados Unidos podría haber llevado este ataque de precisión".

Como ha detallado, más de 150 helicópteros han sobrevolado Venezuela de manera "coordinada y con el propósito de llegar a ese lugar de Caracas mientras esperaba el momento de la sorpresa táctica". Eso sí, ha insistido que "una de las prioridades era mantener con vida a los militares que estaban allí".

Para garantizar el éxito de la misión, ha desvelado que Estados Unidos había realizado "un trabajo de estudio" durante los últimos meses de lo que hacía Nicolás Maduro en cada momento: "Sabíamos todo lo que ha comido, viajado o se ha puesto de ropa. Estábamos esperando a que fuera el día perfecto para minimizar el daño a los civiles y para que fuera por sorpresa".

Además, Caine ha querido alabar a las tropas estadounidenses que han participado en la ofensiva porque siguieron una ruta "que solo los aviadores más habilidosos podían llevar acabo": "Había una serie de helicópteros que han empezado a actuar por capas dentro de Venezuela para acercarnos a Caracas".

Finalmente, los helicópteros llegaron finalmente a la 1:01 de Caracas a la residencia de Maduro: "Llegaron por sorpresa, con rapidez, precisión y disciplina garantizando siempre la seguridad de los civiles que estaban en tierra". En ese momento, Caine ha explicado que las fuerzas de Defensa venezolanas respondieron y "uno de nuestros helicópteros fue alcanzado, pero pudo seguir volando" y regresó a la base. "El resto de operativos pudieron mantenerse en la misión", ha añadido.

"Como esperábamos, Nicolás Maduro y Cilia Flores se rindieron ante la profesionalidad del Ejército de Estados Unidos sin ninguna pérdida", ha agregado. Como ha concluido, las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano a las 3:29 de la mañana, momento en el que Maduro ya estaba subido al buque del Ejército de EEUU.

