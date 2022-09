Al igual que en España, el voto en Italia es un derecho, no una obligación, y es por ello que es absolutamente voluntario. Si bien es cierto que en muchas ocasiones en días de jornada electoral circulan informaciones que apuntan a la pérdida del derecho o incluso a la exclusión de participación en concursos públicos en caso de no participar en unas elecciones, no se trata más que de bulos. No obstante, igual que en España, la abstención también puede ser una muestra de voluntad política, haciendo patente la desconfianza del votante, que no consigue encomendarse a ningún partido concreto.