La extrema derecha ha triunfado en Italia y ya se señala como una de las claves la desafección generada en el electorado la falta de proyecto de la izquierda. Pero otra forma de entender quién ha ganado en Italia es mirar el programa electoral con el que 'Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia)' ha ganado las elecciones. Está escrito de tal forma que, si no rascamos un poco más allá, mucha gente podría suscribir algunas de sus propuestas.

Entre sus objetivos como futura representante del país italiano, la líder de la formación, Giorgia Meloni, defiende "una fiscalidad más justa"; suena bien. Asegura "defender la dignidad en el trabajo"; perfecto. "El derecho a una vejez tranquila"; ¿quién se puede oponer a eso? Todo el programa está lleno de frases de aparente inocencia. Pero ¿qué pasa si lo comparamos con su propia videoteca? Que no coinciden.

Primer ejemplo de las trampas de su programa electoral. Aparece en las primeras líneas del programa del programa: "Apoyo a la natalidad y la familia". Lo que no dice es que no apoya a todas las familias. Como lo de la 'Familia Naturale' que dijo en Marbella ya se ha escuchado mil veces, proponemos otro enfoque en la 'tesis Meloni': por qué la natalidad es tan baja. Spoiler: la culpa es de la inmigración: "En Italia no se tienen hijos porque la gente, por culpa de la inmigración ilegal descontrolada, no gana lo suficiente para tener la responsabilidad de traer un hijo al mundo. En Italia no se tiene hijos porque en lugar de destinar el dinero a las familias se destina a la inmigración descontrolada".

Segundo ejemplo de las trampas de su programa electoral. En el punto cinco defiende el 'Made in Italy'. ¿Qué hay detrás? Un proteccionismo casi nativista que pone trabas a los migrantes que quieran montar un negocio en Italia: "Quien quiera trabajar con nosotros es bienvenido, pero quien viene de fuera de la Unión Europea antes de abrir la persiana de su negocio deberá presentar un aval con garantías bancarias para el pago de los impuestos".

Tercer ejemplo de las trampas de su programa electoral. En el punto 12 del programa 'Fratelli d'Italia' se apuesta por "la defensa de la libertad y la dignidad de cada persona". ¿Cuál es el truco? Que a Meloni no acaba de gustarle que dos hombres o dos mujeres adpoten un hijo: "No creo en un Estado que pone el deseo legítimo de un homosexual de adoptar un hijo por delante del derecho de un hijo de tener un padre y una madre, simplemente porque el homosexual vota y el niño, no".

Cuarto ejemplo de las trampas de su programa electoral. Esta vez, en materia de energía. Una "energía limpia, segura y asequible". Suena fantástico. ¿Quién puede oponerse a esta oferta? Pero hay que escuchar lo que piensa realmente Meloni: cree que la apuesta europea por las renovables sólo acabará beneficiando a China: "Nuestra dependencia energética es dramática. La idea de una transición completa a la electricidad, sin tener el control de las materias primas necesarias, solo nos hará depender de China aún más de lo que dependemos de Rusia. Y China será aún más rica, sin preocuparse por nuestras normas medioambientales. Y finalmente, no tendremos un mundo más limpio, sino una Europa más pobre".