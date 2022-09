La victoria de Giorgia Meloni en Italia no ha sorprendido "para nada" a Antonio Maestre, que asegura que "era cuestión de tiempo", tras un "proceso lento de conformación que lleva fraguándose en Europa desde hace mucho tiempo y en Italia en particular". "La victoria estaba bastante clara que iba a suceder y si no ocurría en Italia en este momento iba a ocurrir en algún otro", sostiene en Al Rojo Vivo.

Pero, ¿puede este triunfo de la extrema derecha tener un efecto en nuestro país? A juicio del periodista, "no es asimilable a lo que puede ocurrir en España", donde "las dinámicas son muy diferentes" y de hecho estamos presenciando "una vuelta al bipartidismo".

"En Italia ha habido un proceso lento de conformación. No es una caída del cielo del posfascismo", insiste Maestre, que recuerda que tanto la propia Meloni como Matteo Salvini ya han sido ministros del Ejecutivo italiano.

"Se ha hecho un proceso lento de adaptación y de asimilación de las ideas, no solo en Italia, también en Europa y España, sobre todo en lo que tiene que ver con la inmigración", apunta no obstante el periodista, que señala que "las posiciones de la extrema derecha posfascista se han hecho hegemónicas en Europa".

"No hay mucha diferencia entre lo que puede hacer a nivel migratorio la extrema derecha en Italia de lo que se viene haciendo", agrega Maestre, que no cree que en Italia "ocurra un Nador" -en alusión al mortal salto a la valla de Melilla el pasado mes de mayo- "como ha ocurrido aquí con un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos".

"Hemos asimilado las ideas del posfascismo, por lo tanto, es mucho más fácil que llegue al poder", concluye el periodista, cuya reflexión completa al respecto puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.