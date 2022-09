De los más de 50 millones de italianos e italianas que están llamados a ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones de Italia, menos de la mitad habían ido a votar a las 19:00. La participación ha sido una incógnita durante toda esta campaña, y hasta el mediodía lo seguía siendo, al haberse registrado unos datos muy similares a los de los últimos comicios. No obstante, el dato hecho público a las 19:00 no era nada alentador: hasta esa hora más del 48% habían participado ya en la 'fiesta de la democracia', diez puntos menos de los que lo habían hecho a la misma hora en 2018.

En España, un dato tan bajo a las 19:00 sería peligroso, teniendo en cuenta la proximidad en hora del horario de cierre de los colegios. No obstante, en Italia este problema no es tal, dado que el horario para poder acudir a los colegios a votar es bastante más extenso. Las más de 60.000 mesas electorales, distribuidas en un total de 22.586 escuelas, colegios y otros espacios a lo largo y ancho de Italia, abrieron a las 07:00 de la mañana y permanecen abiertos hasta las 23:00. Lo cierto es que en un inicio se valoró la posibilidad de que la cita electoral tuviera lugar en dos jornadas, entre domingo y lunes, pero finalmente se optó por un solo día.

Una de las personas de las que más se ha hablado durante esta campaña, la candidata por Hermanos de Italia Giorgia Meloni, se esperaba que votara en el colegio Vittorio Bachelet de Roma sobre las 11:00 de la mañana, a la vez que otros candidatos como Giuseppe Conte o Carlo Cottarelli. Tras más de media hora de retraso, su partido confirmó que Meloni esperaría al tramo final del horario de los colegios, dado que a las 11:00 había mucha prensa presente en el colegio.

Una vez que llegue esta hora las mesas electorales se cerrarán y comenzará el proceso de escrutinio de los votos: los responsables de las mesas tendrán que contar las papeletas, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, para comenzar con el conteo del que saldrán los ganadores de la jornada. También pasadas las 23:00 se conocerán los últimos datos de participación en estas elecciones.

¿Cuándo se conocen los resultados de las elecciones?

Dada la extensión del horario de los comicios, no es de extrañar que los resultados lleguen incluso a no conocerse este domingo. A partir de las 23:00 se conocerán los primeros datos derivados de los sondeos a pie de urna, aunque no siempre dan con la tecla y coinciden con los resultados definitivos. A partir del comienzo del escrutinio, se irán publicando las primeras proyecciones de resultados a medida que se realice el recuento de votos, aunque los resultados más definitivos es probable que no se conozcan hasta la madrugada del lunes o incluso hasta la mañana del propio lunes.