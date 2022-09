A diferencia de España, cuyo himno nacional no tiene letra oficial, el de Italia sí lo tiene y es precisamente de este tema del que el partido de Giorgia Meloni, ganadora de las últimas elecciones en Italia, se inspiró para su nomenclatura. 'Il canto degli italiani' ('El canto de los italianos') es un canto originario de la unificación italiana escrito por Goffredo Mameli y que también es conocido como Hermanos de Italia, Himno de Mameli o Canto Nacional. Michele Novaro fue el que le puso música, en 1847, y el texto consta de seis estrofas y un estribillo que va alternando entre cada una de ellas.

El himno de Italia fue muy popular durante el Risorgimento, pero fue tras la unificación, en 1861, cuando se definió como himno oficial del país. Después del establecimiento de la república italiana en 1946, 'El canto de los italianos' se mantuvo como himno nacional provisional, convirtiéndose, de facto, como himno de la república. No obstante, a lo largo de los años se han presentado diferentes iniciativas parlamentarias para convertirlo en himno oficial: no fue hasta el 4 de diciembre de 2017 cuando la canción se convirtió, de iure, en el himno nacional oficial.

El texto del himno fue escrito en un momento de patriotismo generalizado en Italia, poco antes de la primera guerra de independencia. El historiador Aldo Alessandro Mola asegura que el autor de la canción no es Mameli, sino Atanasio Canata, aunque esta hipótesis no la respalda prácticamente ningún otro historiador. Algunos estudios afirman que el texto fue escrito el 10 de septiembre de 1847; otros sitúan la fecha del texto dos días antes cuando, según Giosuè Carducci, tenía lugar el "primer movimiento en Génova por las reformas y la guardia cívica". Esta es la letra del himno nacional:

Letra del himno de Italia

Fratelli d'Italia,

l'Italia s'è desta,

dell'elmo di Scipio

s'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Hermanos de Italia,

Italia se ha despertado

con el yelmo de Escipión

se ha cubierto la cabeza.

¿Dónde está victoria?

Ofrezca la cabellera,

que esclava de Roma

Dios la creó.

Estribillo:

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte,

siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò.

Unámonos en cohorte,

estemos preparados para la muerte,

estemos preparados para la muerte,

Italia llamó.

Noi fummo da secoli

calpesti, derisi,

perché non siam popolo,

perché siam divisi.

Raccolgaci un'unica

bandiera, una speme

di fonderci insieme.

Già l'ora suonò.

Fuimos desde hace siglos

pisoteados, burlados,

porque no somos un pueblo,

porque estamos divididos.

Que nos reúna una única

bandera, una esperanza

de fusionarnos.

Ya llegó la hora.

Uniamoci, amiamoci.

L'unione e l'amore

rivelano ai Popoli

le vie del Signore.

Giuriamo far libero

il suolo natìo.

uniti per Dio,

chi vincer ci può?

Unámonos, amémonos.

La unión y el amor

revelan a los pueblos

los caminos del Señor.

Juremos hacer libre

el suelo natal,

unidos por Dios,

¿quién puede vencernos?

ESTRIBILLO

Dall'Alpi a Sicilia,

dovunque è Legnano,

ogn'uom di Ferruccio

ha il core, ha la mano.

I bimbi d'Italia

si chiaman Balilla.

Il suon d'ogni squilla

i vespri suonò.

De los Alpes a Sicilia,

dondesea que esté Legnano,

cada hombre de Ferruccio

tiene el corazón, tiene la mano.

Los niños de Italia

se llaman Balilla.

El sonido de cada campana

en las víspera sonó.

Son giunchi che piegano

le spade vendute,

già l'aquila d'Austria

le penne ha perdute.

Il sangue d'Italia,

il sangue polacco,

bevé, col cosacco,

ma il cor le bruciò.

Son juncos que doblan

las espadas desleales,

ya el águila de Austria

las plumas ha perdido.

La sangre de Italia,

la sangre polaca,

bebió, con el cosaco,

pero el corazón le quemó.

El lema de Hermanos de Italia: "Dios, patria y familia"

El programa de Hermanos de Italia arranca con fuerza centrado en la natalidad y el concepto más tradicional de familia. El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, celebraba la victoria de Meloni basándose en este concepto: "La nueva primera ministra de Italia es Dios, patria y familia", escribía. Este ha sido uno de los grandes lemas de campaña del partido.

No obstante, para la propia Meloni el eslogan de su formación no es un lema político, sino el "más hermoso manifiesto de amor" que perdura a lo largo de los siglos. En declaraciones al 'Corriere della Sera', este lema "no desentona con la actualidad". "Es una reivindicación de la identidad propia, pero respetando a los demás", aseguraba. "La patria y la familia son fundamentales, como lo es la identidad religiosa, dentro de la laicidad del Estado".

Para Meloni, considerada como una política posfascista pero que ha protagonizado un claro intento por blanquear sus posturas recientemente, ser conservador significa "ante todo" sentirse "heredero". "Es decir, tener la conciencia histórica de heredar una tradición, una cultura, una identidad y una pertenencia", señalaba. "Un conservador no está en contra de los cambios en sí mismos. Es contrario a la visión de la izquierda según la cual progresar significa borrar todo aquello de lo que venimos".