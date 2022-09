Las elecciones de Italia se celebran este domingo, 25 de septiembre, siguiendo una estela de terremotos políticos que se ha agravado en la última década: en solo diez años, Italia ha tenido siete primeros ministros. De cara a la nueva cita electoral cabe destacar que está prohibido, en suelo italiano, reproducir, difundir y publicar sondeos o encuestas durante las dos semanas previas a los comicios. No obstante, muchas se publican, como también ocurre en las citas electorales en España, en medios extranjeros.

Partidos que concurren a las elecciones en Italia

Para estas elecciones se presentan más de 30 formaciones políticas, cada una con su propio programa: cerca de 5.600 candidatos se disputarán los 600 escaños disponibles de la Cámara y del Senado, 400 y 200, respectivamente. Algunos de estos partidos se presentan en dos coaliciones, de centro-izquierda y de centro-derecha. Estas son algunas de las formaciones principales que se presentan este domingo:

Partido Democrático , liderado por Enrico Letta

, liderado por Enrico Letta Verdi-Sinistra Italiana

Movimiento 5 Estrellas (MS5) : Giuseppe Conte

: Giuseppe Conte Lega : Matteo Salvini

: Matteo Salvini Forza Italia : Silvio Berlusconi

: Silvio Berlusconi Hermanos de Italia : Giorgia Meloni

: Giorgia Meloni Azione/Italia Viva : Carlo Calenda y Matteo Renzi

: Carlo Calenda y Matteo Renzi Artículo Uno : Roberto Speranza

: Roberto Speranza Cambiamo !: Giovanni Toti

!: Giovanni Toti Más Europa: Bendetto della Vedova

Encuestas y sondeos de las elecciones de Italia

La encuesta de Termometro Politico fue realizada entre los días 7 y 8 de septiembre de 2022 —el último sondeo antes del denominado 'silencio electoral'—, a base de 4.600 entrevistas. Los resultados de esta encuesta muestran que en cabeza para estas elecciones se encontraría Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia, FdI), el partido liderado por Giorgia Meloni, que conseguiría un 25,2% de los votos, tres puntos por delante del Partido Democrático. Empatados como terceras fuerzas políticas estarían la Lega de Salvini y el MS5 de Conte.

Forza Italia conseguiría, según este sondeo, un 7,2% de los votos, por delante de Azione/Italia Viva, que se quedaría con un 5,1%. El resto de partidos se quedaría, según Termometro Politico, por debajo del umbral de representación de la siguiente manera: Italexi, con un 2,8%; Verdi/Sinistra Italiana, con un 2,6%; Unione Popolare se haría con 1,7%; Más Europa, con un 1,6%; Italia Soverana conseguiría un 1,2%; Noi Moderati tendría un 1,1% y Alternativa por Italia y Compromiso Cívico conseguirían un 0,7% cada una. Ya en el segundo sondeo de Termometro Politico Hermanos de Italia se coronaba como primera fuerza política, seguida también de los demócratas de Letta. En aquella ocasión la Lega de Salvini estaría ligeramente por delante del MS5 de Conte.

La mayor parte de los votantes, además, no tienen en vista una alternativa para votar: al ser preguntados por qué partido o coalición votarían si su favorito no estuviera en las listas, la mayoría preferiría abstenerse. Eso sí, más del 21% de los votantes de Italexit optarían por dar su voto a Hermanos de Italia, mientras que más del 25% optarían por la Lega; por otro lado, más del 20% de los votantes de Forza Italia optarían por Azione/Italia Viva. Entre los electores del Partido Demócrata, una parte (19,9%) votaría, en caso de no poder hacerlo a su favorito, a Azione/Italia Viva; si bien también casi un 12% lo haría al M5S.

¿Qué piensa la izquierda de prohibir los jets privados?

Recientemente, Verdi/Sinistra Italiana lanzó una campaña basándose en los datos de contaminación de los aviones privados con el fin de prohibir el uso de jets privados. "El 1% más rico de la población del planeta contamina el doble que la mitad más pobre. Pagamos el precio de los caprichos de los superricos", escribió la europarlamentaria de los Verdes Eleonora Evi en su perfil de Twitter, animando a "abolir el uso" de este tipo de transportes.

En una de las encuestas de Termometro Politico se ha preguntado por esta cuestión: el 38% está de acuerdo con la idea de prohibir estos aviones, mientras que el 35,2% la rechaza; de hecho, de los que la rechazan, algo más del 11% consideran que los jets privados no son la principal fuente de contaminación, mientras que casi el 24% acusa a los que propusieron esta iniciativa de tener 'envidia social'. En medio se encuentra algo más del 22% de los encuestados, que consideran que se debería limitar el uso de aviones privados y aumentar los impuestos sobre el combustible, pero que no están a favor de prohibirlos.