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Contra EEUU e Israel

Teherán quema una enorme lona con las imágenes de Trump, Netanyahu, JD Vance y Steve Witkoff

El contexto La escena se produjo este miércoles en la plaza Enghelab de la capital iraní, donde varios manifestantes prendieron fuego a la gigantesca pancarta durante una concentración contra Estados Unidos e Israel.

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A 10.000 kilómetros de Washington, en Teherán, una llamativa imagen se adueña de las calles. La de una enorme lona con los rostros del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ardiendo en plena calle. Junto a ellos aparecen también el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y Steve Witkoff, enviado especial de Washington para Oriente Medio y estrecho colaborador de Trump.

La escena se produjo este miércoles en la plaza Enghelab de la capital iraní, donde varios manifestantes prendieron fuego a la gigantesca pancarta durante una concentración contra Estados Unidos e Israel.

La quema de la lona se enmarca en una movilización organizada con motivo del 47 aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán, ocurrida el 4 de noviembre de 1979. Durante la concentración, los asistentes ondearon banderas iraníes y corearon consignas contra Washington e Israel.

La imagen de los cuatro dirigentes estadounidenses e israelíes convertidos en protagonistas de esta representación incendiaria se suma a otros mensajes exhibidos estos días en las calles de Teherán contra Trump.

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