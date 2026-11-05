Teherán quema una enorme lona con las imágenes de Trump, Netanyahu, JD Vance y Steve Witkoff

El contexto La escena se produjo este miércoles en la plaza Enghelab de la capital iraní, donde varios manifestantes prendieron fuego a la gigantesca pancarta durante una concentración contra Estados Unidos e Israel.

En Teherán, a 10.000 kilómetros de Washington, se vivió una impactante escena cuando manifestantes incendiaron una enorme lona con los rostros del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el vicepresidente de EE.UU. JD Vance y Steve Witkoff, colaborador de Trump. Este acto tuvo lugar en la plaza Enghelab durante una concentración contra EE.UU. e Israel, en el marco del 47 aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán en 1979. Los asistentes ondearon banderas iraníes y corearon consignas, sumándose a otros mensajes contra Trump en las calles de la capital iraní.

A 10.000 kilómetros de Washington, en Teherán, una llamativa imagen se adueña de las calles. La de una enorme lona con los rostros del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ardiendo en plena calle. Junto a ellos aparecen también el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y Steve Witkoff, enviado especial de Washington para Oriente Medio y estrecho colaborador de Trump.

La escena se produjo este miércoles en la plaza Enghelab de la capital iraní, donde varios manifestantes prendieron fuego a la gigantesca pancarta durante una concentración contra Estados Unidos e Israel.

La quema de la lona se enmarca en una movilización organizada con motivo del 47 aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán, ocurrida el 4 de noviembre de 1979. Durante la concentración, los asistentes ondearon banderas iraníes y corearon consignas contra Washington e Israel.

La imagen de los cuatro dirigentes estadounidenses e israelíes convertidos en protagonistas de esta representación incendiaria se suma a otros mensajes exhibidos estos días en las calles de Teherán contra Trump.

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