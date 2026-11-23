El contexto Jensen Huang se vio forzado a dimitir al frente de Nvidia después de que trascendiese que había mantenido una relación con Alice Huang, quien dirigía la empresa Megaspeed, cliente de Nvidia en el Sureste asiático que presuntamente desvió chips para su venta a China.

Alice Huang, quien tuvo una relación extramarital con Jensen Huang, exconsejero delegado de Nvidia, mantuvo contacto con un agente de inteligencia chino durante su romance, según 'The New York Times'. Fuentes de inteligencia de EE.UU. indicaron que esta relación se extendió desde la primavera de 2025 hasta otoño de este año, coincidiendo parcialmente con su vínculo con Huang. Además, su supuesto esposo, Kang Wei, también trabajó para la agencia china. Jensen Huang dimitió tras revelarse la relación, y EE.UU. investiga el papel de Huang y Kang en un entramado empresarial que evadió controles de exportación tecnológica. Aunque inicialmente se sugirió buscar un nuevo líder para Nvidia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no se opone al regreso de Jensen Huang, como también expresó el presidente Donald Trump.

Alice Huang, la mujer que mantuvo una relación extramarital con el exconsejero delegado de Nvidia Jensen Huang, estuvo en contacto con un agente de los servicios de inteligencia chinos mientras duró el romance, según ha informado el diario 'The New York Times'.

Fuentes conocedoras de los informes de inteligencia de EEUU sobre este caso explicaron al medio que la mujer estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad Estatal desde la primavera de 2025 hasta otoño de este año, un período de tiempo que se solapa parcialmente con su vínculo con el fundador de la empresa de chips.

La información del espionaje estadounidense también apunta a que el empresario a quien ella presentaba como su marido, Kang Wei, trabajó igualmente para la agencia de espionaje china.

Jensen Huang se vio forzado a dimitir al frente de Nvidia después de que trascendiese que había mantenido una relación con Alice Huang, quien dirigía la empresa Megaspeed, cliente de Nvidia en el Sureste asiático que presuntamente desvió chips para su venta a China.

Estados Unidos investiga el papel de Huang y de Kang en un entramado de sociedades, incluida Megaspeed, que evadieron los controles a la exportación de material tecnológico.

Según la información recopilada por los servicios estadounidenses, Huang y Kang participaron en esa red empresarial y existen registros de envíos que los involucrarían.

Tras haber asegurado hace una semana que Nvidia debería reclutar a un nuevo consejero delegado de fuera de la compañía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó este fin de semana que ahora no se opondría al regreso de Jensen Huang.

"Creo que tenemos que ver quién es el responsable último" del desvío de chips de Nvidia y qué niveles de la organización estuvieron implicados, en declaraciones a CBS News este pasado domingo.

Igualmente, afirmó que Huang está ahora "fuera" de la compañía, como reclamó al pedir un nuevo liderazgo. La semana pasada, el presidente de EE UU, Donald Trump, ya afirmó públicamente que le gustaría ver a Huang regresar a Nvidia como máximo ejecutivo de la empresa.

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