Archivo. El empresario Elon Musk interviene durante un encuentro informal con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El contexto Jensen Huang presentó su dimisión como CEO de la tecnológica el pasado 12 de noviembre, tras descubrirse que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed y sospechosa de espionaje. Sin olvidar otras dos amantes más.

Donald Trump y Elon Musk han mostrado su satisfacción por el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras su dimisión hace 11 días debido a un escándalo de infidelidades, incluida una relación con una presunta espía china. Nvidia ha decidido, por unanimidad del Consejo de Administración, restituir a Huang en su puesto. Trump ha felicitado a Huang, defendiendo que fue un error y que no hay riesgos de seguridad nacional. Musk también ha respaldado la decisión, considerándola una corrección de errores. Huang deberá comparecer ante el Congreso de EE.UU. el 1 de diciembre para abordar posibles problemas de seguridad.

Tras romper su unión, pelearse y volver a juntarse, este lunes podemos decir que Donald Trump y Elon Musk vuelven a tener algo en común. Ambos están contentos. Al menos, han reconocido sentirse satisfechos con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Sí, el mismo hombre que presentó su dimisión hace solo 11 días tras saltar a la luz hasta sus relaciones extramatrimoniales. Una de ellas, con una presunta espía china.

Porque este lunes Nvidia ha restituido a Huang en su puesto. Vuelve a ser su presidente y director ejecutivo tras haber alcanzado un acuerdo, por unanimidad, en el Consejo de Administración. Poco después, Trump ha felicitado a su amigo Huang, al que lleva defendiendo desde que empezó la polémica. Ha llegado a justificarlo diciendo que había cometido un fallo y que estaba pasándolo fatal.

"La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", ha escrito en Truth Social.

A él se ha unido el magnate Elon Musk. En su caso, ha considerado el regreso de Huang como la forma de arreglar un fallo. Porque cree que ahora "se ha rectificado el error". "Está hecho", ha añadido en X.

Para Trump no hay problemas de seguridad

Hay que recordar que Jensen Huang dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades, al menos tres. Aunque la clave de su salida fue su affaire con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed y señalada por ser una presunta espía china.

Eso sí, el regreso de Huang a Nvidia no elimina su cita para comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos. Allí, tendrá que explicar los posibles problemas de seguridad nacional, pese a que Trump ha vuelto a repetir su idea, una que defiende de nuevo al empresario: que no existen motivos de preocupación.

"El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para considerar que el regreso de Jensen a Nvidia suponga riesgo alguno para la seguridad nacional", escribió y añadió que "el fiscal general de Estados Unidos (Todd Blanche) ha confirmado que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas que indiquen que él haya incurrido en conducta ilícita alguna".

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha mantenido una estrecha relación con Huang, tanto que la pasada semana pidió para él "una segunda oportunidad" y que Nvidia le restituyera al frente de la compañía. Por su parte, Musk había expresado públicamente su desacuerdo con la salida de Huang e incluso afirmó que estaba dispuesto a contratarlo tras hacerse pública su dimisión.

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