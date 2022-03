La huelga indefinida en el sector del transporte gana músculo en las últimas horas con la adhesión, entre otras, de la patronal Fenadismer que reúne a más de 32.000 empresas y pone contra las cuerdas a industrias como la láctea que teme su parada total en las próximas horas si no se soluciona el conflicto.

Según ha informado esta patronal a laSexta, el seguimiento este miércoles del paro es de en torno al 50%-60%, una situación que previsiblemente se alargará hasta la reunión hasta este jueves, cuando el Gobierno se reunirá con el sector del transporte para cerrar "de forma concreta y definida medidas eficaces" para intentar poner fin al paro.

Según han informado fuentes del Ministerio de Economía a laSexta, el Ejecutivo tiene "la firme voluntad" de acordar medidas con el sector y apuntan que "no se van a levantar hasta que no haya un acuerdo". El encuentro, que en un principio estaba previsto para el viernes, será con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, único interlocutor válido para el Gobierno, y no con la plataforma que ha convocado los paros y que ha calificado las ayudas al gasóleo de "migajas".

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte asegura que su paro sigue adelante porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es "papel mojado".

La oferta del Gobierno giraba en torno a una rebaja en el precio del carburante de los transportistas por 500 millones de euros pero no ha terminó de convencer por la falta de concreción sobre su aplicación, algo que se tratará este jueves.

Precisamente este miércoles, el presidente del Gobierno se ha mostrado "convencido" de que esta semana -previsiblemente el viernes- llegarán a un "acuerdo" con el sector, tal y como ya había señalado la ministra de Transportes.

Pero en la calle las protestas no cesan y hoy los transportistas de Madrid participan en una marcha lenta de camiones con salida desde el estadio Wanda Metropolitano. En Barcelona, unos 150 transportistas han iniciado hoy una marcha a pie por la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Besós que ha obligado a cortar la circulación en esta vía, provocando hasta el momento un kilómetro de retención.

Por su parte, la entrada de mercancías este miércoles en Mercamadrid se ha desarrollado "algo por debajo de una semana normal del mes de marzo, al 87%", en una jornada en la que fuentes de este mercado mayorista han considerado que "a día de hoy no existe riesgo de desabastecimiento de alimentos frescos". Una entrada de camiones que ha sido garantizada por una dotación policial.

A pesar de ello, desde las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo han señalado que la huelga es "un problema de Estado" y ven necesario darle una solución con la "máxima urgencia" porque "está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos".

De hecho paro tiene ya un "gran impacto en toda" la cadena alimentaria, provocando "graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo". Una situación que ya se nota en los lineales de los supermercados, donde faltan productos básicos.

Numerosas empresas ya han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y cerrar sus plantas ante la falta de suministros. Es el caso de Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso. Otras como Danone, Estrella Galicia o Heineken-Cruzcampo han anunciado que deberán hacer lo mismo próximamente. Uno de los sectores alimentarios más afectados es el lácteo, dado lo perecedero del producto.