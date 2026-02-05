Un exnúmero 1 del mundo desvela el plan de Novak Djokovic para alcanzar el Grand Slam 25: "No me extrañaría..."

Greg Rusedski, quien fuera número 1 del mundo del tenis, cree que Novak Djokovic podría renunciar a Roland Garros, el siguiente Grand Slam.

Novak Djokovic se quedó muy cerquita de lograr el ansiado número 25 en el Open de Australia. Pero un Carlos Alcaraz intratable se interpuso en su camino. Pudo con Jannik Sinner, pero no con Carlitos.

Este es el mejor Nole que se ha visto en los últimos tiempos y algunos expertos creen que en este 2026 puede volver a levantar uno de los grandes.

El exnúmero 1 del mundo del tenis Greg Rusedski ha desvelado en 'Eurosport' el plan que podría estar preparando el serbio: renunciar a participar en Roland Garros, donde cuenta con menos opciones, para centrarse en Wimbledon.

"No me extrañaría que Djokovic se saltara Roland Garros y solo jugara Wimbledon este año. Debería", dice Greg.

Porque la tierra de París no es el escenario favorito de Novak. Sobre todo teniendo en cuenta que sobre esa superficie Alcaraz ahora mismo es el gran favorito muy por encima del resto.

Pero la hierba de Londres sí sería su escenario. Uno de sus torneos favoritos durante toda su carrera... y quizá la última oportunidad de aspirar a ese número 25 que lleva años persiguiendo.