La reveladora respuesta de Álex Márquez al ser preguntado sobre su futuro: "Está bastante claro"

El pequeño de los Márquez afronta unos días clave para decidir la moto con la que correrá en 2027. Tras un gran 2025 que le ha servido como carta de presentación al título, baraja sus opciones para acercarse al primer puesto.

La competición más exigente del motociclismo encara ya unas semanas clave para decidir su futuro. El mercado de pilotos de MotoGP se encuentra en su punto más álgido y según apuntan los rumores que corren en torno al 'paddock' las últimas semanas, todo puede pasar. Un 'dominó' de movimientos que hace indescifrable el resultado final de la parrilla de cara a 2027.

Uno de los protagonistas de la competición que aún no tiene su futuro cerrado es Álex Márquez. El catalán viene de firmar un año excepcional en Gresini, quedando subcampeón. Solo por detrás de su hermano, Marc Márquez, piloto del equipo oficial de Ducati. En 2026, el pequeño de los hermanos repetirá con el equipo satélite de Borno Panigale, sin embargo, parece probable su llegada a una nueva escudería en 2027.

"Mi objetivo es tener el futuro cerrado antes de la primera carrera", afirmaba Álex. Esta cita se producirá en apenas tres semanas y será el Gran Premio de Tailandia. Lo aseguraba con un tono tranquilo, ya que afirma, "en su cabeza está bastante claro".

Con los test de Sepang ya finalizados en los que el pequeño de los Márquez ha 'volado', ahora, luce como uno de los competidores más fuertes de la parrilla. En los próximos días, afrontará un momento clave para resolver la incógnita de su futuro: "La semana que viene será importante para decidir". KTM se vislumbra como el destino más probable para Álex siempre y cuando se termine dando la rumoreada salida de Pedro Acosta.