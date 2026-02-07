De "pedir ayuda" a la Virgen del Pilar a dedicar tiempo a la familia y al descanso: así pasan la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia de Aragón

Los detalles Azcón ha visitado la Basílica del Pilar y verá el partido del Real Zaragoza, mientras que Alegría ha optado por "descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura".

El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado la jornada de reflexión previa a las elecciones de este domingo para visitar la Basílica del Pilar y pedir "ayuda" a la virgen, mientras que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por "descansar, pasar el día con la familia y recuperar tiempo de lectura".

En concreto, Azcón ha visitado la Basílica del Pilar al mediodía para "pedir ayuda" a la virgen en un día "más tranquilo", en el que también aprovechará para estar con la familia y ver esta tarde el partido del Real Zaragoza, y en el que ha animado a la ciudadanía a que vaya a votar este domingo. "Hoy lo que toca es que los aragoneses sepamos lo importantes que son las elecciones en una democracia", ha expresado Azcón en declaraciones a los medios.

Por su parte, Alegría ha visitado la librería 'Cálamo' de Zaragoza para comprar el último libro de Luis Landero, 'Coloquio de invierno', antes de desplazarse a su localidad natal, La Zaida, para pasar el día con la familia y descansar después de una campaña de la que se ha mostrado "muy satisfecha", tras recorrer la comunidad, hablar con la ciudadanía y trasladar su proyecto "desde el respeto", como ha destacado.

"Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma. Quiero aprovechar esta jornada de reflexión para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura", ha señalado en su perfil de X

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha dedicado la mañana a pasear y descansar en Villastar, la localidad turolense de la que procede su familia, para estar con ella y "reponer fuerzas" tras una campaña electoral en la que apostó por visitar un gran número de zonas de esta comunidad.

Así lo ha indicado el propio Nolasco en sus redes sociales, donde ha publicado unas fotos suyas paseando por algunas calles de Villastar, el municipio de su familia, junto al mensaje "hoy es día de reponer fuerzas". Además, también ha querido dar las gracias a todos los que le han acompañado estas últimas semanas.

Mientras, el candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón y exdiputado de Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha decidido pasar la jornada de reflexión jugando y viendo fútbol. "Después de una intensa campaña, hoy hemos reflexionado echando un partidillo", han expresado desde la formación.

Asimismo, Pueyo dijo en un vídeo publicado en redes sociales que después de una campaña electoral de "mucho trabajo", han decidido "seguir sufriendo jugando al fútbol". Sin embargo, este no será el único plan que hará Pueyo en esta jornada de reflexión, ya que el candidato de la Chunta Aragonesista irá por la tarde a ver el partido del Real Zaragoza, al igual que hará Azcón.

El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha madrugado para desplazarse a la Laguna de Gallacanta, para dar un paseo y observar las últimas grullas en este paraje natural y relajarse con la familia después de la intensa campaña electoral.

Además, también pasa el día con familia y amigos la candidata de Podemos, María Goikoetxea, en Villanueva de Gállego, y la de IU-Movimienmto Sumar, Marta Abengochea, en Torres de Berrellén, mientras que Alberto Izquierdo, cabeza de lista por el Partido Aragonés, ha preferido disfrutar de un día de esquí en la estación turolense de Valdelinares, para "liberar la mente" después de la "caña" de la campaña electoral.

La jornada de reflexión es un día en el que está prohibido cualquier acto de propaganda o petición de voto, permitiendo que los electores mediten su decisión antes de la apertura de los colegios electorales en Huesca, Zaragoza y Teruel mañana a las 9.00 horas. Por ello, este sábado los candidatos aprovechan para descansar y estar con la familia.

