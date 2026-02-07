Las impresionantes imágenes de Ubrique a oscuras y con las calles anegadas: piden a los vecinos subir a las partes altas

Los datos Más de 80 familias han sido desalojadas de Ubrique (Cádiz), donde el agua recorre con fuerza las calles. El ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que suban a las partes altas de las viviendas, mientras se trabaja para canalizar el agua a través de muros y diques.

En Ubrique (Cádiz), las intensas lluvias han provocado inundaciones que han obligado a desalojar preventivamente a más de 80 familias. La parte baja del municipio se ha quedado sin electricidad debido a los cortes que se han repetido durante todo el sábado. A pesar de la oscuridad, operarios y Protección Civil trabajan para reparar un socavón en una guardería, intentando prevenir que el agua cause más daños. El Ayuntamiento ha instado a los vecinos a refugiarse en las partes altas de sus viviendas.

El agua no deja de caer y de recorrer en tromba las calles de Ubrique (Cádiz), donde se han producido nuevos desalojos preventivos ante las inundaciones por la borrasca Marta. El municipio gaditano, uno de los grandes afectados por las últimas borrascas, se ha quedado sin luz en la parte baja del pueblo. Cortes de electricidad que se han repetido durante toda la jornada del sábado. De momento, más de 80 familias han sido desalojadas de sus casas y no se descartan más evacuaciones.

Con todo, y a oscuras, los operarios del ayuntamiento y Protección Civil intentan arreglar un socavón que se abrió durante la semana en una guardería del pueblo. Tratan de rellenarlo con rocas grandes para que el agua no siga golpeando contra los muros de la guardería. Si el muro que queda en pie se viniese abajo, provocaría un dique en mitad del canal por el que está corriendo todo el agua.

Más de 80 familias, desalojadas de sus casas en Ubrique (Cádiz) ante el riesgo de desprendimiento e inundaciones

En el resto del municipio, el Ayuntamiento de Ubrique ha pedido a sus vecinos subir a las partes más altas de las viviendas y que se trasladen el mensaje los unos a los otros para garantizar que los vecinos se ponen en lugar seguro ante la fata de cobertura telefónica.

A última hora de la tarde de este sábado, además, se celebraba una reunión de técnicos de seguridad del Ayuntamiento con presencia de ingenieros del la Dirección General de Infraestructuras de Agua de la Junta de Andalucía. A su vez, el alcalde también se ha reunido con miembros del CSIC parfa concretar las actuaciones a llevar a cabo en las próximas horas.

Además, se ha habilitado la piscina municipal para acoger a las familias que lo necesiten. Una terrible situación tras la que muchos expertos apuntan ahora que, con esta nueva borrasca, Ubrique (Cádiz) también podría estar en peligro de desalojo total como Grazalema. Hasta el momento solo se ha sacado de sus casas a 80 familias. Un operativo que ha durado tan solo 30 minutos.

Nahúm Méndez (geólogo), sobre si Ubrique puede ser la próxima Grazalema: "Uno de los problemas es la roca sobre la que se encuentra"

"Uno de los problemas es la roca sobre la que se asienta el pueblo. Es una roca porosa, una roca que almacena una gran cantidad de agua; y cuando todos esos poros se llenan de agua de lluvia, la roca no aguanta más cantidad y la expulsa por cualquier sitio. Ese es uno de los grandes problemas", explica el geólogo Nahúm Méndez en conversación con laSexta.

