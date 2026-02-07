La increíble racha goleadora de Lamine Yamal

La joya blaugrana prolongó su idilio con el gol después de firmar el segundo tanto del encuentro frente al Mallorca. Lamine está ante su mejor racha como goleador desde que viste la camiseta del primer equipo del Barça.

Lamine Yamal está desatado en 2026. Desde que comenzó el año, la joya blaugrana no ha parado de marcar goles. El resultado, estar viviendo su mejor racha goleadora como futbolista del Barça. Son cinco partidos consecutivos marcando y seis goles en los últimos siete encuentros.

Ante ciertas críticas que aseguran que Lamine no está al mismo nivel que la temporada pasada, el extremo culé responde con datos. Está a solo tres goles de igualar los tantos de la temporada pasada con casi la mitad de partidos. Son quince tantos y once asistencias este curso.

Frente al Mallorca, Lamine puso la sentencia. Un disparo sensacional desde la frontal supuso el 2-0. Nada pudo hacer Leo Román. Marc Bernal, también con un gol de mucha clase, se estrenó como goleador en lo que fue el 3-0. Su primer gol con la camiseta del Barça.

Todo en un encuentro al que el Mallorca salió muy valiente. Los de Arrasate visitaban al mejor local de Primera pero, a juzgar por el comienzo del encuentro, no pareció amedrentarles. Vedat Muriqi tuvo la más clara pero su remate se marchó desviado.

Jan Virgili también fue un auténtico dolor de cabeza. Koundé sufrió mucho durante la primera media hora de partido frente al canterano blaugrana. El Mallorca perdonó, y lo pagó. Lewandowski, en la primera ocasión que tuvo el Barça, no perdonó en el minuto 30. Mucho temple en la definición del polaco.

A partir de ahí, los de Flick comenzaron a tomar el control del partido y a generar más peligro. En un Barça algo 'gris' en los primero 45 minutos, destacó Rashford siendo el jugador que más peligró generó del cuadro culé.

El Barça, gracias a esta victoria, sigue líder y se coloca con cuatro puntos de ventaja del Real Madrid, a falta de que los blancos jueguen su partido. Los blaugrana visitarán al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La próxima jornada de Liga jugarán en Montilivi ante el Girona.

El Mallorca, por su parte, se sitúa dos puntos por encima del descenso (con mucha jornada aún por delante) y recibirá al Betis el próximo domingo en Son Moix.