España se impone a Portugal y se proclama campeona de Europa de Fútbol Sala diez años después

El combinado español conquista su octavo título europeo en una final frenética en la que emergió la figura de Antonio Pérez con un 'hat-trick'.

España siempre había sido una de las grandes potencias mundiales en el fútbol-sala. Sin embargo, la suerte no le había sonreído en los últimos tiempos a la hora de conseguir títulos de calibre intercontinental. La temprana eliminación en octavos del último Mundial fue un auténtico varapalo- Aún así, tras la victoria ante Portugal, campeona del mundo en 2021, la espera por un nuevo trofeo ha terminado.

La selección de Jesús Velasco se ha impuesto en la final de la Eurocopa al combinado portugués con un resultado final de 3-5. 'La Roja' comenzó adelantándose muy pronto y de manera contundente en el marcador. En el minuto tres ya mandaba 0-2 pero Portugal necesitó el mismo tiempo para volver a igualar la final.

El comienzo de encuentro había sido frenético, sin apenas descanso. Trece minutos después, Antonio Pérez volvería a adelantar a España pero Portugal se sobrepuso al tercer gol de los españoles empatando de nuevo por medio de Pauleta.

A partir de ahí, nueva reacción española en los últimos minutos. Antonio Pérez en el minuto 35 puso el 3-4 deparando unos últimos instantes de partido de lo más emocionantes. Con Portugal ya volcada, España sentenció la final con un gol de Cecilio.

Tras conquistar el Europeo en Eslovenia, 'La Roja' pone fin a una década de sequía sin haber conseguido ningún título. La eliminación en la última copa del mundo fue devastadora. España, resarciéndose de aquel duro golpe, hace historia levantando su octavo campeonato de Europa y presenta así su candidatura al Mundial de 2028.