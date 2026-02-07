Afectados de Rodalies denuncian "el desprecio" hacia los viajeros: "No puedo ni dormir, es inhumano"

Los detalles Según un estudio reciente, el 88% de los usuarios frecuentes de esta línea y media distancia en Cataluña revela que su calidad de vida se ha visto afectada .

Roser García lleva más de 20 años cogiendo el tren para ir a trabajar a Barcelona. Aunque está acostumbrada a años de retrasos y cancelaciones, esta mujer asegura que nunca lo había pasado tan mal como ahora en un panorama que pone en el foco a Rodalies y media distancia de Renfe Cataluña.

"Es que es inhumano, falta de dignidad y desprecio, es que no tiene palabras", dice esta mujer, que explica su odisea diaria en el tren de primera mano al volver a casa. En su propia cronología, cuenta que el tren que esperaba a las 15:33 horas se había demorado.

Poco después, cuando pudo montarse finalmente, narra que muchos de los usuarios viajaban de pie. "Luego me preguntan que qué me pasa, que estoy cansada, irascible, que me entran ganas de llorar, que me reboto. Nada, nos han hecho bajar y ahora 20 minutos aquí esperando a que venga el próximo", dice.

Tras casi tres horas, entre esperas y demoras, Roser llegaba a su destino. De esta manera, asegura que sobre todo, le produce "ansiedad el no saber": "No puedes planear tu vida".

Esta mujer no es la única que confiesa haber sentido ansiedad y es que según un estudio reciente, el 88% de los usuarios frecuentes de Rodalies y media distancia en Cataluña revela que su calidad de vida ha resultado afectada.

Por su parte, Sergi Martín-Arbós, profesor investigador del departamento de Psicología en la Universidad Rovira i Virgili, explicaque "los síntomas más habituales son los de ansiedad y de depresión": "Dolores de cabeza cuando saben que tienen que coger el tren, dolores de estómago cuando saben que se acerca la hora de coger el tren... Las personas que más utilizan el tren son las que dicen que experimentan un peor descanso, las que duermen menos horas, tienen más despertares nocturnos no programados".

"No puedo dormir porque nunca sé lo que va a pasar, tuve que ir al médico y me recetó diazepan para poder descansar", expone Roser, que es una ciudadana de los 400.000 catalanes que cada mañana miran a los paneles informativos con un nudo en el estómago temiendo una nueva incidencia.

