Carlos podría descansar en la primera eliminatoria ante Austria y saltar a la pista en semifinales supuestamente contra Alemania.

España debuta en la Copa Davis ante Austria. Unos cuartos de final que podrían ser asequibles para el equipo de David Ferrer. Por eso Carlos Alcaraz podría descansar. Llega mermado físicamente después de su victoria en las ATP Finals.

Alcaraz no ha confirmado que vaya a saltar a la pista este jueves. Así lo ha dicho en 'RTVE': "Todavía no he tocado bola, este miércoles será la primera vez...".

"Al final son sensaciones que vamos a ir teniendo, no quiero dar nada por hecho, pero lo que puedo decir es que me voy encontrando cada día un poquito mejor y voy viendo más claro que me estoy recuperando y el jueves cuando todo se haya asentado y entrenado, y cuando llegue el día, Ferrer hablará", explica.

El capitán hablará en la tarde de este miércoles en sala de prensa y ahí podría anunciar que Alcaraz no estará en la primera eliminatoria.

En caso de que sea baja, Dani Mérida jugaría el otro partido de individuales y Rafa Jódar sería el número 1 del equipo español.

España se enfrenta a Austria en cuartos de final y en caso de pasar todo apunta a que se medirá a la Alemania de Alexander Zverev. Una hipotética final sería ante la actual campeona Italia.

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