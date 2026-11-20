El joven tenista madrileño dice que pensarán cuando acabe la temporada si cambiar algo en el pequeño equipo que forma con su padre.

Rafa Jódar ha completado una primera temporada en el circuito ATP absolutamente espectacular. Ha alcanzado la Copa de Maestros como uno de los mejores tenistas de la temporada. Y aunque no ha podido ganar ningún partido en Turín, ha salido muy satisfecho de su primera experiencia.

Le preguntaron en su última rueda de prensa en las ATP Finals si planea añadir un entrenador al equipo que forma con su padre: "Creo que este primer año solo con mi padre las cosas han ido fantásticas, la verdad. Todo ha funcionado para los dos. No es fácil cuando él tiene que estar viajando cada semana, pero ha funcionado, así que, como siempre digo, no veo ninguna razón por la que cambiar nada".

Pensará sobre ello en este parón: "También debo decir que tengo un mes para pensar en las cosas que puedo mejorar de cara al año que viene. Es mi primera temporada, así que hay muchas cosas en las que evolucionar, pero también hay cosas que debemos evaluar poniendo en perspectiva de dónde venía y dónde estoy ahora. Trabajar con mi padre este año ha sido genial, y estoy muy agradecido por todo lo que él ha hecho por mí. Tendremos tiempo en diciembre de hablar de todo esto: no estoy seguro de qué pasará el año que viene".

Ha sido su primera experiencia en las Finals y cree que el año que viene estará mejor preparado: "Estos jugadores llevan en el circuito cinco, seis o siete años, están acostumbrados a todo esto. Están acostumbrados a viajar cada semana y a jugar muchos partidos durante el año".

"Sin embargo, es mi primer año en el circuito, así que todo era nuevo para mí. No sabía qué me iba a encontrar y qué podíamos esperar de la primera temporada, pero estoy muy orgulloso de todo el trabajo realizado", dice el madrileño.

Tres derrotas

A pesar de las tres derrotas, Jódar siente que ha hecho un muy buen torneo: "Lo he dado todo en pista en cada partido que he disputado. Hay algo de lo que estoy muy orgulloso: no darme por vencido en ningún partido, y si las cosas no van bien, tener una buena actitud para darle la vuelta y poder tener una opción".

"No pudo ser a finales del segundo set, pero cuando lleve más tiempo en el circuito aprenderé más cosas. Para ser mi primer año, estoy muy feliz por cómo ha ido todo", cierra.

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