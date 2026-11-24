Los de Mourinho, que se fueron perdieron al descanso, remontaron en apenas 10 minutos para situarse como líderes de la Champions. Valverde, Bellinhgam, Vincius y Mbappé por partida doble, los autores de los goles.

Este martes se ha visto en el Bernabéu las dos caras del Real Madrid. Las luces y las sombras. El ying y el yang. El equipo que concede atrás y el que avasalla en ataque. Y, como viene siendo habitual en Champions en el templo blanco, una nueva remontada.

Los locales salieron con cierta somnolencia al terreno de juego y el PSV, que pisó el verde sin titubear, apenas tardó unos minutos en inquietar la portería de Courtois.

Vinicius respondió con un trallazo que repelió el larguero, pero hacia la media hora de encuentro, Tchouaméni se pasó de frenada y cometió un penalti que el VAR señaló y el eterno Perisic convirtió.

Así, con 0-1 y cierto runrún en el coliseo de Concha Espina llegó el partido al descanso. Y, tras el paso por vestuarios, llegó la metamorfosis del Madrid.

Y llegó con la entrada de Jude Bellingham al terreno de juego. Entre Güler y él cogieron las riendas del equipo y obraron la remontada en apenas diez minutos.

En el 50', tras una excelsa asistencia de tacón del turco, Valverde puso las tablas en el luminoso con un medido pase a la red.

Pero la obra de arte llegó diez minutos después. Jude recogió un rechace en el balcón de la media luna, se acomodó el balón con dos toques y con el exterior de la pierna derecha, ejecutando un gesto técnico de primerísimo nivel, la clavó en la escuadra.

Cuatro minutos después Mbappé dejó el partido casi visto para sentencia después de un gran robo de Güler en la salida de balón del PSV y a falta de seis para el final, el francés puso el segundo en su cuenta antes de que Vinicius cerrara la fiesta con un tanto que buscó y terminó por merecer.

Con esta victoria, y a falta de lo que haga el PSG este miércoles ante la Roma en París, el Real Madrid es líder de la Champions siendo el único equipo con pleno de victorias.