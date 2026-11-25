Marco Rigamonti, ingeniero de Marc Márquez en Ducati, dice que el físico ha provocado el cambio de planes del nuevo campeón del mundo de MotoGP.

Ya son dos los títulos de Marc Márquez en MotoGP con Ducati. Diez en total. En el equipo están rendidos ante él. El tiempo ha demostrado que la decisión de colocarle en la moto oficial es la mejor que han tomado en muchísimo tiempo.

Después de celebrar el título, el ingeniero de Marc, Marco Rigamonti, ha relatado cómo Marc cambió el plan que había tenido durante toda su carrera para adaptarse a su físico.

"Este año es menos agresivo porque no tiene la fuerza necesaria para pilotar todas las vueltas de esa manera y, por tanto, intenta configurar también la moto para un pilotaje menos físico, que le permita disputar las carreras a ese nivel sin llegar a tener problemas de fatiga", explica.

Los problemas en el brazo a principio de temporada le impidieron luchar: "En las primeras carreras era un poco extraño porque no estaba claro cuál era el problema que tenía en el brazo y, por tanto, sabíamos que parecía simplemente una cuestión de que no estaba en forma porque durante el invierno no había podido prepararse".

Su fuerza era limitada: "Sin embargo, cuando regresó tras la operación quedó claro cuál había sido el problema: no tenía fuerza".

"Por tanto, en comparación con el año pasado, este año tenía que gestionar y, por tanto, solo podía buscar el límite en algunas vueltas. Resultaba un poco más difícil porque teníamos menos información y también porque para él era más complicado, ya que al no ir siempre al 100%, le costaba entender qué necesita", señala.

Rigamonti y Márquez ya han celebrado su segundo mundial juntos con Ducati. Un pleno que ninguno de los dos olvidará.

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