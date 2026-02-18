"Me motiva a dar mi mejor nivel": la razón por la que Carlos Alcaraz desea enfrentarse con Sinner

El tenista español ha confesado en rueda de prensa, tras vencer a Arthur Rinderknech en primera ronda del ATP 500 de Doha, que su mayor motivación es "tener a Jannik en el cuadro".

Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas tras proclamarse campeón del Open de Australia. El tenista murciano empezó este martes su andadura por el ATP 500 de Doha con una victoria en primera ronda frente al francés Arthur Rinderknech (6-4, 7-6). De esta forma, el número uno del mundo se mantiene invicto y continúa derrochando un buen nivel de juego.

En poco más de una hora y 45 minutos de partido, Alcaraz pudo someter a Rinderknech con varios golpes de derecha y algún que otro ace, pese a los intentos del francés por devolverle cada bola. "De momento, físicamente estamos muy bien; mentalmente, frescos y contentos de seguir compitiendo, de venir a los torneos con ganas de competir y de seguir haciéndolo bien", comentó Carlos en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre las condiciones de juego en Doha, Alcaraz lo ha comparado con Melbourne y, pese a que le "costaba mucho mover la pelota o generar velocidad", el español ha confesado sentirse "bastante bien" tras no competir en varias semanas.

Además, Carlos ha desvelado cuál es su mayor motivación en el torneo para competir al mayor nivel: Jannik Sinner. "Creo que tener a Jannik en el cuadro siempre es bueno. Siempre quieres ir a la par. Ojalá podamos llegar a una final. Esos son los momentos por los que trabajas, para llegar a las rondas finales, sea contra quien sea", argumentó Alcaraz sobre su acérrimo rival.

"No voy a mentir: cuando Jannik está en el cuadro, sientes que es mucho más probable que llegue a las rondas finales y eso me motiva a dar mi mejor nivel, a ir día a día intentando ver mi nombre en esa final. Y ojalá pueda jugar con él, porque son los partidos que realmente me hacen mejorar", concluyó el murciano en rueda de prensa.