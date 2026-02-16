El campeón de Wimbledon que habla de "milagro" en la rivalidad entre Sinner y Alcaraz

Richard Krajicek, ganador del 'Grand Slam' en 1996, no se esperaba que el italiano y el español irrumpieran con tanta fuerza en el mundo del tenis. El neerlandés también compara a ambos y señala algunos detalles que, de momento, definen su rivalidad.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están llamados a dominar el mundo del tenis durante los próximos años. Es tal la superioridad que han mostrado el español y el italiano en los últimos años que ya se especula con la posibilidad de que alcancen el 'Big3' en títulos.

Es cierto que tanto a Carlos como a Jannik aún les quedan muchos 'Grand Slams' por conquistar para alcanzar cifras parecidas a las de Rafa, Novak y Roger. Sin embargo, los 'Majors' que ya acumulan el número uno y dos del mundo presagian que se pueda vivir una rivalidad de magnitudes parecidas.

Richard Krajicek, icono del tenis y campeón de Wimbledon en 1996, recuerda la épica del 'Big3' y la compara con esta nueva era que lideran Alcaraz y Sinner: "Es un milagro que hayan aparecido después del Big Three. Sinceramente, no esperaba que esto sucediera tan rápido tras Federer, Nadal y Djokovic".

El neerlandés también compara el rendimiento de Jannik con el de Carlos. Para él, el italiano necesita algo más para competir contra el vigente campeón del Open de Australia: "Parece que Sinner está algo por detrás, aunque a mitad de 2025 estuvo mejor y muy cerca de ganar Roland-Garros. Jannik empezó a jugar de manera equivocada sus partidos contra Carlos; ahí se notó el respeto que le tiene".

Tanto Jannik como Carlos vuelven a las pistas esta misma semana en el ATP 500 de Doha. Solo una hipotética final podría enfrentarles de nuevo en el regreso de ambos tras un Open de Australia muy intenso para el número uno y dos del mundo.