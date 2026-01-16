El profundo análisis de McEnroe sobre cómo afectara a Alcaraz su ruptura con Ferrero

La leyenda del tenis es partidario de confiar en la madurez de Carlitos para manejar una situación que puede llegar a ser complicada para el murciano.

Carlos Alcaraz afronta en unos pocos días su primer torneo sin Juan Carlos Ferrero como entrenador. El murciano y su técnico durante siete años decidieron separar sus caminos hace unas semanas poniendo patas arriba el mundo del tenis, que quedó muy sorprendido por una noticio totalmente inesperada.

Desde que se confirmó su ruptura, han sido muchos los que han puesto en duda el futuro rendimiento de Alcaraz. Las opiniones de varias personalidades del tenis han ido apuntando hacia que esta separación podría costarle caro a Carlitos durante este 2026.

Sin embargo, hay una leyenda que confía en que Alcaraz será capaz de gestionar la situación. John McEnroe, en una entrevista para el medio italiano 'La Stampa', asegura que es partidario de dejar que el número uno del mundo demuestre que no le afectará una decisión así: "Carlos siempre ha sido muy maduro, y creo que puede manejarlo".

Alcaraz lleva ya varios días entrenando en Melbourne. El de El Palmar está a pocos días de debutar en el único 'Grand Slam' que aún no ha ganado y en el que el rival a batir es su máximo oponente en una pista de tenis hoy en día, Jannik Sinner, ganador de las últimas dos ediciones del Open de Australia.

Sin embargo, McEnroe lanza un aviso al italiano y al español señalando a otro tenista que podría estar en la pelea por el título en Melbourne: "Si alguien puede ganar un Grand Slam, obviamente es Sinner o Alcaraz. Y si alguien más puede ganar un Grand Slam, aparte de Djokovic, es Lorenzo (Musetti). Lleva un año y medio jugando de maravilla y parece estar listo. Claro que, como número 5 del mundo, tiene que vencer a dos de Djokovic, Sinner y Alcaraz, y eso no es fácil".