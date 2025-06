El momento en el que McEnroe descubrió que Alcaraz era especial: "Me quedé como..."

La preocupante pregunta que se hace McEnroe sobre Alcaraz: "¿Cuánta gasolina le queda para el US Open?"

Carlos Alcaraz ha deslumbrado al mundo del tenis después de su última victoria en Roland Garros. El número dos del mundo ha provocado reacciones a lo largo de todo el 'planeta tenis'. Iconos, leyendas, entrenadores... ninguno ha querido perder la oportunidad de elogiar o reflexionar sobre uno de los triunfos más épicos en un 'Grand Slam'.

John McEnroe ha sido uno de los que más ha comentado sobre el duelo Sinner-Alcaraz. Después de asegurar tras la final que ambos serían favoritos ante Rafa Nadal sobre tierra batida, el estadounidense ha desvelado el momento en el que supo que Carlitos estaba hecho de otra pasta.

El ganador de siete 'Grand Slams' no se fija en un instante sucedido en pista, sino en rueda de prensa: "Hace cuatro o cinco años ya se decía que era una combinación de Federer, Djokovic y Nadal, y Carlos respondió: 'no, yo soy Carlos Alcaraz'. Me quedé como 'Dios bendiga a este chico'. Quiere hacer su propio camino".

"Conforme se haga mayor, entenderá qué es lo que mejor le funciona. Tiene un gran equipo y es un gran chico, y eso siempre ayuda", ha reconocido McEnroe en unas declaraciones para el medio 'El País'.

Alcaraz ya está en Queens para dar comienzo a la temporada de hierba. El murciano llegará para disputar Wimbledon en unas semanas e intentar revalidar el título por tercer año consecutivo.