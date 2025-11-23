'Bombazo' en la Fórmula 1: ¡Horner podría convertirse en jefe de Aston Martin!

Según adelanta la 'BBC', Andy Cowell, actual jefe de la escudería, podría ser cesado después del Gran Premio de Las Vegas. Andrea Steidl o Christian Horner podrían ser sus sustitutos.

Andy Cowell podría tener las horas contadas en Aston Martin. Según ha adelantado el medio 'Racing News 365', la escudería habría tomado la decisión de cesar al 'team principal' después del Gran Premio de Las Vegas.

Los últimos acontecimientos en la escudería habrían precipitado una decisión que está tomada con la intención generar un verdadero impacto en el Mundial de 2026. Según avanza la 'BBC', Christian Horner sería uno de los candidatos asumir el mando en Aston Martin.

El anterior jefe de McLaren, Andrea Steidl también sería uno de los nombres que están siendo contactados por la escudería. La situación se habría vuelto insostenible dentro de Aston y eso habría provocado el despido de un Cowell que asumió el cargo de 'team principa' a principio de temporada.

Horner, que fue cesado de Red Bull también a comienzos de año, estaría presionando para asumir el cargo, asegura la 'BBC'. Steidl y el antiguo jefe de Aston Martin, Martin Whitmarsh, también son opciones que considera en estos momentos la escudería británica.

En cualquier caso, el devenir del Mundial de 2026 y el futuro de Fernando Alonso en el Gran Circo pasan por horas tremendamente críticas mientras se decide quién estará al mando de la que podría ser una de las escuderías candidatas a ganar el título el año que viene.