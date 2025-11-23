EEUU defiende la negociación de su plan de paz para Ucrania antes de la reunión de líderes europeos en Ginebra

Los detalles Responsables internacionales reunidos en los aledaños de la cumbre del G20 expresaron en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares ucranianas.

El plan de paz de 28 puntos presentado por Donald Trump ha captado la atención internacional. Este domingo, responsables de seguridad del formato E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) se reunirán en Ginebra con delegados ucranianos y estadounidenses para discutir las propuestas del presidente estadounidense. Ucrania ha anunciado su delegación, liderada por Andri Yermak, mientras que Estados Unidos aún no ha revelado la composición de la suya. Los líderes internacionales han expresado preocupaciones sobre aspectos del plan, como la cesión del Donbás a Rusia, aunque consideran que el documento es una "buena base" que requiere más trabajo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destacado la importancia del encuentro en Ginebra y ha confirmado la asistencia de una delegación estadounidense de alto nivel. Además, ha mantenido conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien subrayó la importancia de las gestiones para alcanzar una paz duradera.

El plan de paz de 28 puntos presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el foco principal del panorama internacional. Tanto es así que este mismo domingo, responsables de seguridad europeos del formato E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) se reunirán en Ginebra (Suiza) para tratar directamente con delegados ucranianos y estadounidenses las medidas que propone el republicano para alcanzar la paz.

En un primer momento se dio a conocer que delegación europea iba a ser configurada a nivel de asesores de seguridad nacional hasta que horas después el primer ministro británico, Keir Starmer, terminó ratificando el formato de la representación.

Por su parte, Ucrania anunció a primera hora del día la composición de su propia delegación, abanderada por el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andri Yermak, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andri Gnatov.

Mientras, EEUU todavía no ha comentado la composición de su delegación pero fuentes de la cadena CNN dan por segura la presencia del secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, y sigue guardando silencio ante las negativas conclusiones de la reunión efectuada el sábado por los líderes internacionales aliados de Ucrania reunidos en los aledaños de la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica).

En sus conclusiones del encuentro, los líderes expresaron en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares de Ucrania. En términos generales, los consideran que el texto representa "una buena base" pero "necesita de trabajo adicional" que esperan limar en los próximos días.

El texto está suscrito por el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"El foco está ahora en Ginebra"

En declaraciones recogidas por Sky News, el primer ministro británico ha resaltado que el encuentro de este domingo marca un momento crucial y confirmó la presencia de sus asesores de seguridad en el encuentro. "Creo que el foco está ahora en Ginebra, sobre lo que pasará mañana por la mañana, y en si podremos avanzar al respecto", ha declarado sobre el encuentro.

Starmer ha confirmado que este domingo viajará a Ginebra una delegación estadounidense "de alto rango", compuesta por "asesores de seguridad nacional" -junto a Rubio, según CNN, también viajará el enviado especial Steve Witkoff- "y, desde luego, una delegación ucraniana para trabajar en este borrador", ha añadido el primer ministro, en referencia al plan de Trump.

El primer ministro británico también ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha agradecido el apoyo de la sociedad británica a Ucrania y ha manifestado su disposición a seguir coordinando sus posturas con vistas a cualquier negociación.

"Mañana trabajarán en Suiza asesores que representan a Ucrania, Estados Unidos, y el formato E3 -Reino Unido, Francia y Alemania-. La gran mayoría de líderes europeos están dispuestos a asistir y a implicarse. Hay consultas a varios niveles e importan las gestiones de todos los que aspiran a una paz genuina y duradera", ha resaltado Zelenski.

