Alcaraz y su verdadero ídolo; ¿Federer o Nadal?: "Rafa fue muy importante para mí y Roger..."

El murciano ya ha reconocido que es un gran admirador del formato de la Laver y ha hablado también sobre la influencia que han tenido Roger y Rafa en su carrera.

Carlos Alcaraz es la gran estrella de esta Laver Cup. El murciano llega como la figura del tenis mundial después de recuperar el número uno y conseguir su sexto Grand Slam hace ya dos semanas en Nueva York. Carlitos conquistó su segundo US Open ante un Jannik Sinner que no ha podido participar en la Laver.

Carlitos ha conseguido sumar su primera victoria en el torneo después de imponerse, junto a Jakub Mensik, a Michelsen y Fritz con un resultado de 7-6 y 6-4. Alcaraz trató un tema de mucho interés en rueda de prensa. ¿Quién es su verdadero ídolo?

El murciano siempre reconoce que tanto Rafa Nadal como Roger Federer fueron espejos en los que se fijaba de niño: "Rafa Nadal fue mi ídolo desde que era un niño pequeño, para mí fue muy importante a la hora de acercarme al tenis. Obviamente, Roger Federer también está ahí, por la forma en que jugaba y esa elegancia que siempre lucía dentro de la pista. Por supuesto, él también era un jugador al que admiraba muchísimo".

"Si me lo preguntas ahora, jamás pensé que en algún momento podría llegar tan lejos, de hecho, muchas jugadores de mi edad, cuando tenía 13-14 años, era mejores que yo. Muchos lograron objetivos más altos que yo, pero para mí el tenis siempre lo fue todo, era mi vida. En mi cabeza siempre estuvo intentarlo, soñaba con ser profesional", añadió Alcaraz.

El murciano se enfrentará a Taylor Firtz en su primer partido de individuales en esta Laver Cup. De momento, domina el equipo Europa por un resultado de 3-1, eso sí, con mucho torneo por delante.