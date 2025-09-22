Carlos Alcaraz no sabía dónde meterse: atención a la 'advertencia' de una leyenda en la Laver Cup

Andre Agassi, capitán del equipo del Resto del Mundo y ganador de ocho Grand Slams, le pidió al murciano que no fue "codicioso".

Tras la victoria del equipo del Resto del Mundo ante el 'TeamEurope' por 15-9 en la Laver Cup, se vivió muy momento muy curioso durante el turno de discursos.

Andre Agassi, capitán de los ganadores y leyenda absoluta del tenis, se dirigió directamente a Carlos Alcaraz.

El estadounidense, fan declarado del murciano, le pidió que no sea "codicioso" y le deje algún 'major' al resto.

"Te deseo lo mejor en el futuro. Carlos, no seas tan codicioso con los Grand Slams, deja alguno para los demás", señaló.

Carlitos, con los brazos cruzados, no pudo contener la risa mientras miraba al suelo en un momento un tanto embarazoso para el número 1 del mundo.