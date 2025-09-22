Ahora

"Deja alguno para los demás"

Carlos Alcaraz no sabía dónde meterse: atención a la 'advertencia' de una leyenda en la Laver Cup

Andre Agassi, capitán del equipo del Resto del Mundo y ganador de ocho Grand Slams, le pidió al murciano que no fue "codicioso".

Carlos AlcarazCarlos AlcarazRedes

Tras la victoria del equipo del Resto del Mundo ante el 'TeamEurope' por 15-9 en la Laver Cup, se vivió muy momento muy curioso durante el turno de discursos.

Andre Agassi, capitán de los ganadores y leyenda absoluta del tenis, se dirigió directamente a Carlos Alcaraz.

El estadounidense, fan declarado del murciano, le pidió que no sea "codicioso" y le deje algún 'major' al resto.

"Te deseo lo mejor en el futuro. Carlos, no seas tan codicioso con los Grand Slams, deja alguno para los demás", señaló.

Carlitos, con los brazos cruzados, no pudo contener la risa mientras miraba al suelo en un momento un tanto embarazoso para el número 1 del mundo.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia