Lo peor no ha llegado

La ternera, por las nubes (y todavía está por venir la Navidad): "Ha subido un 25% desde principios de año"

Los detalles Todos los años, cuando se acercan las fechas navideñas, los precios suben, incluyendo el del marisco o la carne, que ya se ha encarecido enormemente.

Carne en el mercado
Es un clamor el que "la ternera ha subido muchísimo de precio". Y no es cosa nuestra, sino que los carniceros confirman que está cada vez más cara. "Ha subido una media de un 25% desde principios de año", señala Juan Ramón, carnicero, mientras que Ismael indica que "la carne de asar está a 14,95 euros, las chuletas a 18,50 y los filetes entre 14 y 18 euros".

En los pueblos, la situación es la misma. El precio solo está un poco más barato si hay menos intermediarios y en las carnicerías apuntan a varios motivos: "Yo creo que es porque se exporta", expresa un carnicero.

Ante la subida de la ternera, hay quien desvía la mirada a otras carnes que no se han encarecido tanto, como el pollo o el pavo.

Y lo peor está por venir. "Acercándose a las navidades, esperamos una pequeña subida, como todos los años", manifiesta un trabajador. Así que no nos queda otra que hacer un mayor desembolso, reducir su compra o buscar alternativas más económicas.

