La foto más comentada de Carlos Alcaraz: así guarda todos sus trofeos en el salón de casa

El tenista español animó al equipo de Copa Davis en su pase a semifinales con una foto en casa que se ha hecho viral.

Carlos Alcaraz, tumbado en el sofá de su salón. Así veía al equipo español de Copa Davis meterse en las semifinales después de derrotar a República Checa.

Pero eso es casi lo de menos. Porque en esas estanterías están las réplicas de las copas del US Open y Wimbledon.

Bajo la televisión lo que podria ser su último trofeo: la bandeja de finalista de las ATP Finals.

También una foto enmarcado de su primer Grand Slam ganado, el US Open de 2022. Además de la biografía de Roger Federer.

Un montón de detalles que no han pasado desapercibidos del sencillo salón de Carlos Alcaraz.