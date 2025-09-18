La definición inédita de una leyenda sobre Carlos Alcaraz: "Si coges lo mejor de Nadal, Federer y Djokovic..."

Andre Agassi, ganador de ocho Grand Slams, considera que el murciano aúna las mejores características del 'Big Three'.

Este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, se disputa la Laver Cup en San Francisco y el capitán del equipo del resto del mundo, Andre Agassi, se ha desecho en elogios hacia Carlos Alcaraz en la previa del torneo.

La leyenda del tenis, ganador de ocho Grand Slams, no ha dudado en asegurar que el número 1 del mundo reúne las mejores características del 'Big Three'.

"Venimos de una generación con Novak, Roger y Rafa, y si tomas lo mejor de cada uno, es como si se hubiera convertido en una sola persona", ha señalado.

"Puede defender como Novak. Tiene las manos suaves y la sensación de Federer, y puede generar muchas revoluciones y ritmo como Rafa", ha añadido en declaraciones que recoge 'Eurosport'.

Para el estadounidense, el murciano lo tiene "todo": "Tiene la velocidad, tanto ofensiva como defensiva. Tiene la pasión que lo mantiene en marcha todo el tiempo. Lo tiene todo".

Eso sí, cree que aún tiene una asignatura pendiente: "Lo que hay que esperar es que se vuelva demasiado creativo. Esperas que cruce esa línea de vez en cuando para darte algo de esperanza".