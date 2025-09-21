La reflexión de Federer sobre el dominio de Alcaraz y Sinner: "La pregunta que todo el mundo se hace.."

El helvético se rindió al nivel de tenis de Jannik y de Carlitos y habló de la posibilidad de que aparezca un tercer tenista capaz de unirse a esa rivalidad.

Roger Federer está viviendo estos días la celebración de 'su torneo'. El suizo no se ha querido perder nada de la Laver Cup que nació a modo de homenaje hace unos años por su retirada. El equipo del Resto del Mundo tiene muy encarrilado el título y solo una remontada soberbia del cuadro europeo evitaría que el equipo dirigido por André Agassi levantara el trofeo.

Carlos Alcaraz ha jugado un total de dos partidos. Ganó el primero, en dobles, junto a Jakub Mensik pero sucumbió en su debut en individuales ante Taylor Fritz con un resultado tan sorprendente como contundente, 6-3 y 6-2 para el estadounidense.

Carlitos viene de coronarse en el US Open ante Jannik Sinner. El español y el italiano son claros dominadores del panorama del tenis mundial. Federer ha opinado sobre la superioridad que tienen Jannik y Carlitos con respecto al resto de tenistas. Algo parecido a lo que sufría él con Rafa Nadal hasta que apareció Novak Djokovic.

Es precisamente eso lo que se pregunta el helvético: ¿aparecerá alguien que les pueda competir a los dos mejores tenistas del momento?: "Todos sabíamos que iban a ser buenos. Todos sabíamos que iban a ser muy buenos. Pero nadie se esperaba este dominio tan pronto".

"Tengo que reconocer que es impresionante. Es espectacular para el tenis que estén jugando una y otra final entre ellos en los mayores escenarios de este deporte. Ya se han construido un nombre y ahora la siguiente pregunta que nos hacemos es quién será el siguiente. Sabemos que Novak ya ha hecho una carrera legendaria pero no sabemos quién será el próximo que se una a ese grupo de élite", explica Federer en unas declaraciones para 'Tennis Channel'.

Aún así, Federer no tiene claro que vaya a aparecer alguien: "Va a ser difícil y va a llevar algo de tiempo. No sabemos cuanto tiempo van a seguir haciendo esto porque yo he estado ahí, sé lo difícil que es y ellos hacen que parezca fácil".